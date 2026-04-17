Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Παρασκευή, καθώς οι προσδοκίες για ενδεχόμενες νέες συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν το Σαββατοκύριακο, καθώς και μια δεκαήμερη εκεχειρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, ενίσχυσαν την αισιοδοξία των επενδυτών ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent μειώθηκαν κατά 1,84 δολάρια ή 1,85%, στα 97,55 δολάρια το βαρέλι στις 09:14 GMT. Το αμερικανικό West Texas Intermediate κατέγραψε πτώση 2,16 δολαρίων ή 2,28%, στα 92,53 δολάρια το βαρέλι, περιορίζοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης.

Στα επίπεδα αυτά, τα συμβόλαια του Brent οδεύουν προς εβδομαδιαία άνοδο 2,5%, ενώ τα WTI κινούνται για πτώση 4,2% σε σχέση με το κλείσιμο της προηγούμενης Παρασκευής.

Παρά τη διόρθωση, οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τα συμβόλαια του Brent να διατηρούνται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι.

Παράγοντες στήριξης των τιμών

Η προσωρινή φύση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ο στόχος του Ισραήλ να αποδυναμώσει σημαντικά το ιρανικό καθεστώς και οι περιορισμένες πιθανότητες άμεσης επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, λειτουργούν ως παράγοντες στήριξης των τιμών, σύμφωνα με τον αναλυτή της PVM, Tamas Varga.

Δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν

Αναφερόμενος σε κρίσιμο σημείο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη προσφέρθηκε να μην διαθέτει πυρηνικά όπλα για περισσότερο από 20 χρόνια.

«Είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουμε deal με το Ιράν», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

Εμπόδια στην ειρηνευτική διαδικασία

Η εκστρατεία του Ισραήλ στον Λίβανο έχει αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας που επιδιώκει ο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν μειώσει τις προσδοκίες τους για μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία και πλέον επιδιώκουν ένα προσωρινό μνημόνιο για να αποτραπεί η επανέναρξη των συγκρούσεων, ανέφεραν δύο ιρανικές πηγές στο Reuters.

Επιπτώσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό

Αναλυτές της ING εκτιμούν ότι περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως έχουν επηρεαστεί από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που συνεχίζει να προκαλεί αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας.