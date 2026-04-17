Κανένα ποσό χρημάτων «δεν θα ανταλλαχθεί με οποιονδήποτε τρόπο» ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν υπό το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, διαβεβαίωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social.

Ο αμερικανικός ενημερωτικός ιστότοπος Axios είχε μεταδώσει νωρίτερα πως οι ΗΠΑ εξετάζουν την πιθανότητα να αποδεσμεύσουν 20 δισεκατομμύρια δολάρια από ιρανικά κεφάλαια ως αντάλλαγμα για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν.

Παράλληλα, ο πρόεδρος αναφέρθηκε και στην δεκαήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, τονίζοντας ότι η συμφωνία για το ιρανικό ουράνιο «δεν σχετίζεται με τον Λίβανο, αλλά οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν ξεχωριστά με τη χώρα και θα αντιμετωπίσουν το θέμα της Χεζμπολάχ κατάλληλα».