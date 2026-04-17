Το συνολικό κόστος ανοικοδόμησης της Ουκρανίας για την επόμενη δεκαετία εκτιμάται στα 588 δισ. δολάρια, με τις άμεσες ξένες επενδύσεις στο διάστημα αυτό να φτάνουν τα 87 με 145 δις δολάρια, καλύπτοντας έως και το 15% με 25% του συνολικού κόστους ανάκαμψης της χώρας.

Τις εκτιμήσεις αυτές κάνει σε νέα έκθεσή της για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας η Citi, η οποία πάντως επισημαίνει ότι σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, οι υλικές ζημιές, οι οικονομικές απώλειες και το κόστος αποκατάστασης αυξάνονται με κάθε νέα αποτίμηση καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος.

Η Citi σημειώνει ότι μέσα στον τελευταίο χρόνο οι ζημιές αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 10% και το συνολικό κόστος για την ανάκαμψη της χώρας κατά 12%, ενώ μόνο στην πόλη του Κιέβου οι ζημιές αυξήθηκαν κατά 49% μεταξύ 2024 και 2025.

Το συνολικό κόστος ανοικοδόμησης αντιστοιχεί σήμερα σχεδόν στο τριπλάσιο του ΑΕΠ της χώρας για το 2025. Στις προσπάθειες για την επόμενη ημέρα της στήριξης της χώρας, ιδιαίτερα σημαντικός χαρακτηρίζεται ο ρόλος των αναπτυξιακών τραπεζών, οι οποίες θα μπορούσαν να επενδύουν 4-5 δισ. δολάρια τον χρόνο, κινητοποιώντας έτσι επιπλέον 20 με 50 δισ. δολάρια ιδιωτικών επενδύσεων τα επόμενα 10 χρόνια. Το ποσό αυτί θα μπορούσε να καλύψει περίπου το 10% των αναγκών ανοικοδόμησης σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα.

Οι τρεις βασικοί τομείς με τις μεγαλύτερες ανάγκες

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Citi στη νέα έκθεση, σχεδόν όλοι οι τομείς της οικονομίας θα χρειαστούν ανοικοδόμηση, με τη στέγαση, τον τομέα της ενέργειας, τις μεταφορές, τη βιομηχανία και το εμπόριο, καθώς και τον αγροτικό τομέα να συγκεντρώνουν πάνω από τα δύο τρίτα των συνολικών αναγκών. Το κόστος ανοικοδόμησής τους φτάνει συνολικά σχεδόν τα $400 δισ. δολάρια, ή το 67% του συνολικού εκτιμώμενου ποσού ανοικοδόμησης.

Οι τρεις τομείς με τις μεγαλύτερες ανάγκες επενδύσεων σύμφωνα με τη Citi είναι οι εξής:

-Η ενέργεια. Οι επενδύσεις για την ανοικοδόμηση των υποδομών ενέργειας αναμένεται να ξεπεράσουν τα 90 δισ. δολάρια, καθώς το ενεργειακό σύστημα της χώρας έχει δεχθεί χιλιάδες επιθέσεις (περίπου 6.000) τα τελευταία 4 χρόνια σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας της χώρας. Η ανοικοδόμηση του ενεργειακού συστήματος της χώρας αποτελεί, ωστόσο, και μία ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος συγκεντρωτικού, σοβιετικής κληρονομιάς συστήματος, επισημαίνεται.

-Οι μεταφορές. Η ανοικοδόμηση των υποδομών μεταφοράς, όπως του σιδηροδρομικού δικτύου, υπολογίζεται στα 96 δισ. δολάρια. Όπως σημειώνει η έκθεση, πρόκειται για μια ευκαιρία όχι μόνο εκσυγχρονισμού των υποδομών, αλλά και για τη βαθύτερη ένταξη της ουκρανικής οικονομίας στις ευρωπαϊκές αγορές.

-Η στέγαση. Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το 14% του αποθέματος κατοικιών της χώρας έχει υποστεί ζημιές ή έχει καταστραφεί πλήρως, κυρίως στο Κίεβο και στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον πόλεμο, με το συνολικό κόστος ανοικοδόμησης να αναμένεται να φτάσει τα 90 δισ. δολάρια.

Ο ρόλος των ιδιωτικών επενδύσεων

Παρά τη συνεχή διεθνή στήριξη, η Citi εκτιμά ότι η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από δημόσιους πόρους. Στα τέσσερα χρόνια πολέμου οι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν διαθέσει περίπου 340 δισ. δολάρια σε στρατιωτική και μη στρατιωτική βοήθεια. Για να καλυφθούν τα μελλοντικά κόστη μόνο από δημόσιες πηγές, θα απαιτούνταν αντίστοιχα επίπεδα χρηματοδότησης για ακόμη μία δεκαετία – κάτι που θεωρείται εξαιρετικά απίθανο, δεδομένων των πολιτικών και δημοσιονομικών περιορισμών στις ΗΠΑ και την ΕΕ, σημειώνεται.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Citibank Europe, Nacho Gutiérrez-Orrantia: «Η ανάκαμψη της Ουκρανίας δεν περιορίζεται απλώς στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών όπως ήταν, αλλά και στον εκσυγχρονισμό τους και την ενσωμάτωσή τους στην ευρωπαϊκή οικονομία. Παράλληλα, ανοίγεται η δυνατότητα να αξιοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο το ουκρανικό οικοσύστημα καινοτομίας, το οποίο αναπτύχθηκε από τις ανάγκες που δημιούργησε ο ίδιος ο πόλεμος. Αυτό το σημείο σύγκλισης μεταξύ ανοικοδόμησης, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και μετασχηματισμού συνιστά ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά εγχειρήματα του 21ου αιώνα. Ο ιδιωτικός τομέας – τόσο εγχώριος όσο και διεθνής – θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της Ουκρανίας προς την έξοδο από τη σύγκρουση».