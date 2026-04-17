Οι μέσες τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα για την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, αποτυπώνουν την πίεση που δέχεται η αγορά, με την αμόλυβδη 95 οκτανίων να σταθεροποιείται πάνω από τα 2€/λτ πανελλαδικά. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ορισμένες περιοχές της χώρας όπου το Diesel Κίνησης παρουσιάζει ελαφρά αποκλιμάκωση, παραμένοντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ.

Πού «έπεσε» το Diesel Κίνησης (Κάτω από τον Μ.Ο. των 1,999€)

Ενώ ο πανελλήνιος μέσος όρος στο Diesel κίνησης αγγίζει τα 1,999€, υπάρχουν νομοί που κατάφεραν και έχουν λίγο πιο κάτω τις τιμές:

Νομός Πιερίας: Η φθηνότερη περιοχή της Ελλάδας με 1,967€.

Νομός Αττικής: Στα 1,968€.

Νομός Άρτης: Στα 1,973€.

Νομός Καβάλας: Στα 1,976€.

Νομός Κορινθίας: Στα 1,977€.

Νομός Ημαθίας και Δράμας: Στα 1,978€ και 1,980€ αντίστοιχα.

Νομός Πρεβέζης και Ξάνθης: Στα 1,980€.

Οι «πρωταθλητές» της ακρίβειας

Στον αντίποδα, οι νησιωτικές περιοχές και οι απομακρυσμένοι νομοί συνεχίζουν να καταγράφουν υψηλές τιμές, με το Diesel να ξεπερνά κατά πολύ τα 2 ευρώ:

Νομός Κυκλάδων: Η ακριβότερη τιμή με 2,213€ (διαφορά σχεδόν 25 λεπτά από την Πιερία).

Νομός Δωδεκανήσου: Στα 2,112€.

Νομός Κεφαλληνίας: Στα 2,093€.

Νομός Λέσβου: Στα 2,089€.