Η φυλακισμένη ιρανή νομπελίστρια ειρήνης (2023) Ναργκίς Μοχαμαντί βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση αφού υπέστη καρδιακή προσβολή, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο αδελφός της 53χρονης αγωνίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών και την κατάργηση της θανατικής ποινής.

Ο Χαμιντρεζά Μοχαμαντί ανέφερε μέσω X ότι η αδελφή του είναι τρομερά αδύναμη αφού υπέστη καρδιακή προσβολή στα τέλη Μαρτίου κι έχει χάσει πολύ βάρος, κάτι που θορυβεί την οικογένεια.

Η ιατρική περίθαλψη που της προσφέρεται είναι εντελώς ανεπαρκής, συνέχισε, κάτι που έχουν καταγγείλει επανειλημμένα υποστηρικτές της φεμινίστριας.

Η Ναργκίς Μοχαμαντί, στην οποία απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2023 σε ένδειξη αναγνώρισης για «τον αγώνα της εναντίον της καταπίεσης των γυναικών στο Ιράν» και «την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας για όλους», κρατείται σε φυλακή στην πόλη Ζαντζάν (βορειοδυτικά).

Σύμφωνα με συνήγορό της, της επιβλήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου νέα πολυετής ποινή κάθειρξης, ενώ της έχει επιβληθεί επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.