Η Νάπολι κάνει το επόμενο βήμα στον κόσμο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, σχεδιάζοντας ένα εντυπωσιακό υπερσύγχρονο γήπεδο, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει την έδρα της στην EuroLeague και ενδεχομένως στο NBA Europe.

Με στόχο να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη φάση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η ομάδα της Νάπολης επιδιώκει να αναδείξει την πόλη ως μια από τις μεγάλες δυνάμεις του αθλήματος στην Ιταλία. Με τον Ματ Ριτσέτα στο τιμόνι, η ιταλική ομάδα είναι έτοιμη να κάνει το μεγάλο βήμα. Ωστόσο, για να πετύχει αυτόν τον στόχο, χρειάζεται και έναν αντίστοιχο χώρο. Η υπάρχουσα έδρα, με μόλις 3.800 θέσεις, είναι πολύ μικρή για τις φιλοδοξίες της ομάδας.

Το νέο γήπεδο, το οποίο θα κατασκευαστεί από την εταιρεία «Underdog Global Partners», θα είναι ένα φανταστικό έργο που θα προσεγγίζει τις σύγχρονες ανάγκες του μπάσκετ και θα έχει χωρητικότητα 15.000 θεατών. Η νέα αρένα, που θα φέρει την ονομασία «Βεζούβιος», θα ενσωματώνει και εμπορικούς χώρους, όπως καταστήματα, εστιατόρια και μπουτίκ, δημιουργώντας ένα πλήρες κέντρο για την τοπική κοινωνία. Το σχέδιο προνοεί και την κατασκευή ενός ξενοδοχείου κοντά στο γήπεδο.

Με αυτό το έργο, η Νάπολι θέλει να ενισχύσει την παρουσία της στην κορυφή του ιταλικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, στοχεύοντας σε μια θέση στην EuroLeague και το NBA Europe.