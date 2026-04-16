Η ατυχία χτύπησε σκληρά τον Ούγκο Εκιτικέ στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Παρί Σεν Ζερμέν για τα προημιτελικά του Champions League.

Ο Γάλλος επιθετικός υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα στο δεξί πόδι και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου εννέα μήνες, σε ένα σημαντικό πλήγμα τόσο για τη Λίβερπουλ όσο και για την εθνική ομάδα της Γαλλίας.

Ο 23χρονος φορ θα χάσει το υπόλοιπο της φετινής σεζόν, μεγάλο μέρος της επόμενης, αλλά και το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο, με την επιστροφή του να υπολογίζεται στις αρχές του 2027.

Λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση του τραυματισμού του, ο ίδιος θέλησε να στείλει μήνυμα μέσω των social media, ευχαριστώντας όσους βρίσκονται στο πλευρό του.

«Είναι δύσκολο, ίσως και άδικο… αλλά είμαι ευγνώμων που μου συμβαίνει αυτό εδώ, ανάμεσά σας. Δεν είμαι μόνος. Η δύναμή σας και η αγάπη σας θα είναι η κινητήρια δύναμή μου. Τα λέμε σύντομα ξανά, Άνφιλντ».

Η απουσία του αναγκάζει πλέον τη διοίκηση της Λίβερπουλ να επανεξετάσει τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ενόψει της νέας σεζόν, σε ένα καλοκαίρι που αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητικό για τον σύλλογο.

