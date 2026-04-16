Την προσωρινή κράτηση του 32χρονου που πυροβόλησε και τραυμάτισε 22χρονο, στο Σούλι Πατρών τα ξημερώματα της Μ. Πέμπτης, αποφάσισαν Εισαγγελέα και Ανακριτής μετά την απολογία του σήμερα Πέμπτη 16/04/2026.

Ο άνδρας που παραδόθηκε λίγες ώρες μετά το αιματηρό επεισόδιο και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, είναι ένα από τα δυο άτομα που ο τραυματίας υπέδειξε στους αστυνομικούς, ως τα πρόσωπα που άνοιξαν πυρ κατά του ιδίου και ενός φίλου του. Ο δεύτερος κατηγορούμενος που επίσης είχε παραδοθεί στις Αρχές, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Για την υπόθεση είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, ενώ αναζητείται ο βασικός κατηγορούμενος, 30 ετών, Αλβανικής υπηκοότητας. Ο 32χρονος τις επόμενες ώρες θα μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, σύμφωνα με το patraspress.gr