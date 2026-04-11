Νέα εξέλιξη σημειώνεται στην υπόθεση των πυροβολισμών στην Πάτρα, που είχαν προκαλέσει αναστάτωση τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης στην περιοχή του Σουλίου.

Ένας 32χρονος παρουσιάστηκε στην Ασφάλεια Πατρών, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά την εμπλοκή του στο περιστατικό. Πρόκειται για το πρώτο από τα τρία πρόσωπα εις βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το pelop.gr, ο 32χρονος παραδόθηκε αυτοβούλως στις Αρχές. Πλέον αναμένεται να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία, με την προσαγωγή του ενώπιον του εισαγγελέα για την απαγγελία κατηγοριών και στη συνέχεια την απολογία του στον ανακριτή.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των άλλων δύο ατόμων που περιλαμβάνονται στα εντάλματα. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο ένας εξ αυτών φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο αιματηρό περιστατικό, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις εξελίξεις.

Το χρονικό του επεισοδίου

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Τρίτης, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, μια παρεξήγηση οδήγησε σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Στο επίκεντρο βρέθηκε ένας 30χρονος, γνωστός στις Αρχές, ο οποίος φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε εναντίον δύο ατόμων. Από τα πυρά τραυματίστηκε ένας 22χρονος στο πόδι. Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αστυνομικές Αρχές να εστιάζουν πλέον στον εντοπισμό των δύο ακόμη εμπλεκομένων και στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το επεισόδιο.

Οι έρευνες της Ασφάλειας Πατρών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς ρόλοι όλων των προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση και να ολοκληρωθεί η δικογραφία γύρω από ένα γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει: «Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πατρών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς είχε ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας, που είχε διαπραχθεί στις 07-04-2026, τα ξημερώματα στην Πάτρα.

Ο κατηγορούμενος προσήλθε αυτοβούλως στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας».