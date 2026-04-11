Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ένας 36χρονος υπήκοος Αλγερίας κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από 45χρονο συγκρατούμενό του, υπήκοο Βουλγαρίας, μέσα στο κελί τους. Ο δράστης φέρεται να τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλική κρεμάστρα, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία, ενώ σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για την επίθεση.