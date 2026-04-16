Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, συνελήφθη χθες το μεσημέρι η μητέρα ενός ανήλικου, του οποίου η συμμετοχή στους βανδαλισμούς ταυτοποιήθηκε μέσω βιντεοληπτικού υλικού. Ο ανήλικος αναζητείται, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και των υπόλοιπων δραστών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κατά το διάστημα που το σχολείο παρέμενε κλειστό λόγω Πάσχα, οι δράστες παραβίασαν την κεντρική πύλη και εισήλθαν στο γραφείο του διευθυντή. Από εκεί αφαίρεσαν χρηματικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί για σχολική εκδρομή, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, φτάνει περίπου τις 8.000 ευρώ.

Παράλληλα, έκλεψαν έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές από την αίθουσα των καθηγητών και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο σχολικό κτίριο. Έσπασαν πόρτες και τζάμια, πέταξαν μπογιές στους τοίχους, έγραψαν συνθήματα και άδειασαν τους πυροσβεστήρες.

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή του Πάσχα (12/4) άγνωστοι εισέβαλαν στο συγκρότημα που στεγάζει το 5ο Γυμνάσιο και Λύκειο της περιοχής, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και αφαιρώντας χρήματα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι δράστες παραβίασαν την κεντρική πύλη του σχολικού συγκροτήματος, αλλά και το γραφείο του διευθυντή, απ’ όπου αφαίρεσαν χρηματικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί για σχολική εκδρομή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ποσό ανέρχεται σε περίπου 8.000 ευρώ.

Παράλληλα, από την αίθουσα των καθηγητών «έκλεψαν» συνολικά έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ προκάλεσαν σημαντικές φθορές σε χώρους του σχολείου, το οποίο παρέμενε κλειστό λόγω των διακοπών του Πάσχα.

Oι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένους βανδαλισμούς, έσπασαν τζάμια και πόρτες, πέταξαν μπογιές σε τοίχους κι έγραψαν συνθήματα και πριν τραπούν σε φυγή, άδειασαν το περιεχόμενο από τους πυροσβεστήρες του σχολείου που προστέθηκε στην εικόνα βομβαρδισμού.