Εθισμένος στα διαδικτυακά παιχνίδια με όπλα φαίνεται πως ήταν ο 14χρονος δράστης της επίθεσης σε σχολείο της νοτιοανατολικής Τουρκίας, που στοίχισε τη ζωή σε 9 μαθητές και μία καθηγήτρια.

10 νεκροί

Ο 14χρονος Ισά Αράς Μερσινλί καταγράφεται σε βίντεο συμμαθητών του να χορεύει μέσα σε τάξη την ώρα του μαθήματος σχηματίζοντας ένα πιστόλι με τα χέρια του. Λίγο αργότερα σπέρνει τον τρόμο και τον θάνατο.

Πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής δύο μαθητές, οι οποίοι πέφτουν στο πάτωμα. Όταν προσπαθούν να ξεφύγουν, «αδειάζει» το πιστόλι που κρατά πάνω του. Άλλοι προσπαθούν να γλιτώσουν από τη δολοφονική του μανία και πηδούν από τα παράθυρα.

Εννέα μαθητές, ηλικίας 10 και 11 ετών, και μία καθηγήτρια πέφτουν νεκροί.

Ο 14χρονος λίγες ημέρες πριν προκαλέσει το μακελειό είχε πάει για σκοποβολή με τον πατέρα του

Στην κατάθεσή του, ο προφυλακισμένος πατέρας του, που υπηρέτησε ως αστυνομικός διευθυντής, λέει ότι το παιδί του περνούσε πολλές ώρες μπροστά τον υπολογιστή παίζοντας παιχνίδια με όπλα. Παράλληλα, λέει ότι ο γιος του επισκέπτονταν ψυχολόγο και πως περνούσε πολλές ώρες απομονωμένος παίζοντας βιντεοπαιχνίδια με όπλα στο δωμάτιό του.

Επιπλέον, ο πατέρας του ανέφερε πως μόλις δύο ημέρες πριν προκαλέσει το μακελειό είχαν πάει μαζί για σκοποβολή.

Στον υπολογιστή του 14χρονου βρέθηκε έγγραφο με ημερομηνία 11 Απριλίου 2026, στο οποίο αναφέρει ότι σχεδιάζει μεγάλο χτύπημα πολύ σύντομα.

Ο δράστης του μακελειού είχε ως πρότυπο τον Έλιοτ Ρότζερ που είχε σκοτώσει έξι ανθρώπους σε πανεπιστημιούπολη στην Καλιφόρνια το 2014. Μάλιστα, χρησιμοποιούσε στο προφίλ του στην εφαρμογή What’s Up εικόνα του μακελάρη της Καλιφορνίας.

Θρήνος στις κηδείες των θυμάτων

Η Τουρκία παραμένει σοκαρισμένη από τις δύο επιθέσεις σε σχολεία σε λιγότερες από 24 ώρες. Ανείπωτος θρήνος στις κηδείες των 9 μαθητών.

Ο κόσμος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του στην κηδεία της Αϊλά Καρά. Η 56χρονη καθηγήτρια μαθηματικών και μητέρα 3 παιδιών έπεσε νεκρή προσπαθώντας να καλύψει με το σώμα της τους μαθητές την ώρα που οι σφαίρες έπεφταν βροχή.

Πατέρας δύο μαθητών στο σχολείο που βάφτηκε στο αίμα, ο Νετζμετίν Μπεκτσί έσπευσε στο σχολείο όταν άκουσε τους πυροβολισμούς και αντιμετώπισε τον δράστη με ένα μαχαίρι. Ο γιος του σώθηκε καθώς κρύφτηκε στην τουαλέτα.

Ιδιαίτερα ανησυχία προκαλούν οι απειλές για επιθέσεις σε ομάδες χρηστών του Telegram.

Μετά τα τραγικά περιστατικά, τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί γύρω από τα σχολεία με αυξημένη αστυνομική δύναμη, ακόμη και με τη βοήθεια drones. Αστυνομικοί παρακολουθούν τις εισόδους και εξόδους των σχολείων από αέρος για την ασφάλεια των μαθητών.