Σύλληψη ενός ατόμου πραγματοποιήθηκε στα Σελιανίτικα Αιγιαλείας, σύμφωνα με το Patrapress.gr, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου, για τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς ο άνδρας θεωρείται υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Απριλίου 2026, έκαιγε υπολείμματα καλλιέργειας χωρίς να λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και εκτεταμένη. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς και πεζοπόρο τμήμα 12 ατόμων. Επιπλέον, συνέδραμε μία υδροφόρα του Δήμου Αιγιαλείας.

Σε ετοιμότητα βρέθηκε και η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συνδράμει στις επιχειρήσεις κατάσβεσης και αποτροπής εξάπλωσης της πυρκαγιάς.