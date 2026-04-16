Αντιμέτωπος με ένα απίστευτο περιστατικό βρέθηκε ο Γιάννης Μανουσάκης, όταν διαπίστωσε πως ο οικογενειακός τάφος όπου αναπαύονταν ο γιος και ο πατέρας του είχε πωληθεί, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει.

Στις 22 Φεβρουαρίου 2024 ο κ. Μανουσάκης επισκεπτόμενος το κοιμητήριο Μοιρών, διαπίσωσε ότι τα αγαπημένα του πρόσωπα δεν βρίσκονταν πια στον οικογενειακό τους τάφο. Όπως περιέγραψε στο CRETA24, η ανακάλυψη έγινε ανήμερα των γενεθλίων του αδικοχαμένου γιου του. Όταν έφτασε στο νεκροταφείο, είδε σοκαρισμένος ότι στον οικογενειακό τάφο είχε ταφεί κάποιος άλλος.

Ο κ. Μανουσάκης υποστηρίζει ότι ο Δήμος Φαιστού επικύρωσε την πώληση του μνήματος έναντι 1.500 ευρώ, βασιζόμενος σε μια απλή υπεύθυνη δήλωση τρίτου προσώπου, χωρίς κανέναν τίτλο ιδιοκτησίας. «Απευθύνθηκα στον Δήμο και τους είπα, πως πουλάτε κάτι που είναι ιδιοκτησία κάποιου; Πουλήσατε το μνήμα με μια υπεύθυνη δήλωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά τη διαμαρτυρία του, ο Δήμος Φαιστού – όπως καταγγέλλει – παραδέχθηκε ότι επρόκειτο για σφάλμα υπαλλήλου και του παραχώρησε άλλον τάφο στην περιοχή Καπαριανά. Ωστόσο, τα προβλήματα για τον κ. Μανουσάκη δεν σταμάτησαν εκεί. Δύο χρόνια μετά, το νέο μνήμα παραμένει ημιτελές, «στα τσιμέντα», όπως λέει ο ίδιος. Παρά τις δεσμεύσεις των αρμόδιων ότι θα τοποθετηθούν μάρμαρα και θα του παραδοθεί ο τίτλος ιδιοκτησίας, τίποτα δεν έχει προχωρήσει.

«Έχουν περάσει δύο χρόνια και υπάρχει ένα μνήμα τσιμέντο, ο γιος μου και ο πατέρας μου και δεν ξέρω αν πάω αύριο εκεί και θα τους βρω ή θα έχουν πάρει τα οστά και θα έχουν βάλει κάποιον άλλον», δηλώνει με αγανάκτηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει επικοινωνήσει επανειλημμένα με αντιδημάρχους, χωρίς αποτέλεσμα. Έχει επίσης αποστείλει πολλά e-mail, κοινοποιώντας τα ακόμη και στον ίδιο τον δήμαρχο Φαιστού, όμως – όπως επισημαίνει – δεν έχει λάβει καμία απάντηση.