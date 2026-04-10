Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στον Δήμο Αιγιάλειας, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται για τη ρύθμιση και αποπληρωμή παλαιών οφειλών πολιτών προς τα Κοιμητήρια.

Ανάμεσα στα περίπου 25.000 ειδοποιητήρια που εστάλησαν, φαίνεται πως η Οικονομική Υπηρεσία δεν προχώρησε σε διασταύρωση στοιχείων, με αποτέλεσμα να προκύψουν απίθανες περιπτώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του patrapress.gr, σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, εστάλη επίσημο έγγραφο σε δημότη του Αιγίου, ο οποίος έχει πεθάνει εδώ και 33 χρόνια, προκαλώντας αίσθηση και σχόλια στην τοπική κοινωνία.

Το έγγραφο αφορούσε εντολή πληρωμής ποσού άνω των 1.500 ευρώ για οικογενειακό τάφο στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αιγίου. Η ειδοποίηση στάλθηκε κανονικά στη διεύθυνση του εκλιπόντος, χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η εγγραφή του στο Δημοτολόγιο ως θανόντος.

Όπως έγινε γνωστό, την ειδοποίηση παρέλαβε ο γιος του, ο οποίος έκπληκτος επικοινώνησε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης, ενημερώθηκε ότι το ποσό αφορά υποχρέωση του πατέρα του, με τους υπαλλήλους να αγνοούν, ότι ο συγκεκριμένος δημότης έχει αποβιώσει εδώ και δεκαετίες.