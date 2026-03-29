Ένας νεκρός άνδρας εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε χωριό του Αιγίου, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο άνδρας ήταν 58χρονος Αμερικανός υπήκοος. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη διενέργεια των προβλεπόμενων ιατροδικαστικών εξετάσεων, ώστε να δοθούν απαντήσεις για τις συνθήκες του περιστατικού.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια αστυνομική αρχή.