Νεκρός αλλοδαπός κρατούμενος εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Ομόνοιας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στην υπηρεσία παρείχαν άμεσα πρώτες βοήθειες και κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα, κατά την άφιξή του, διαπίστωσε τον θάνατο του κρατουμένου.

Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας είχε μεταφερθεί τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας σε νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας. Εκεί υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και επέστρεψε στα κρατητήρια το πρωί.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα καθοριστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Απογευματινές ώρες σήμερα (27 Μαρτίου 2026) στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Ομόνοιας, αλλοδαπός κρατούμενος, ο οποίος τελούσε υπό διοικητική κράτηση, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

‘Αμεσα αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου, κατά την άφιξή του, διαπίστωσε τον θάνατό του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο σημείο κλήθηκε και μετέβη ιατροδικαστής.

Σημειώνεται ότι την 01:30 ώρα της ίδιας ημέρας, ο θανών είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας, όπου υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις και επανεκλείσθη την 10:10 ώρα.

Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων τέθηκαν υπόψη του ιατροδικαστή, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής.

Διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και η φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.»