Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή και με την σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, ο 46χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις ανήλικους το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, στο Αίγιο.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στα δικαστήρια του Αιγίου και κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας της Αστυνομίας, ώστε να μην υπάρξουν απρόοπτα με συγκεντρωμένους που θα ήθελαν να τον αποδοκιμάσουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο 46χρονος είχε πυροβολήσει με κυνηγετικό όπλο εναντίον τριών 16χρονων και ενός 15χρονου στην οδό Φιλοποίμενος στο Αίγιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να χρειαστεί να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο του Αιγίου και στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Μάλιστα, έπειτα από έρευνες που έκαναν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας στην οδό Φιλοποίμενος, εντόπισαν σε πίνακα δημοτικού φωτισμού ίχνη πρόσκρουσης σκαγιών, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία , προήλθαν από ευθεία βολή κυνηγετικού όπλου.

Από τη διερεύνηση της κατεύθυνσης των βολών προέκυψε, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, ότι αυτές φέρονται να προήλθαν από το σπίτι του κατηγορούμενου. Σε έρευνες που ακολούθησαν στο σπίτι του 46χρονου βρέθηκαν δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ενώ σε άλλες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε επαγγελματικό του χώρο και σε αγροτική αποθήκη ιδιοκτησίας τού κατηγορουμένου ο ίδιος παρέδωσε στους αστυνομικούς ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και μια καραμπίνα, που κατείχε παράνομα.

Οι κατηγορίες με τις οποίες βαρύνεται ο κατηγορούμενος είναι: απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και παράνομη οπλοχρησία.

Αποκάλυψη LIVE NEWS: Ισχυρή η πιθανότητα να χρησιμοποίησε δύο όπλα

Ο 46χρονος ισχυριζόταν ότι δεν πυροβόλησε τα παιδιά. Όμως, την καραμπίνα που πυροβόλησε, φρόντισε αφού της έκοψε την κάννη να την πετάξει. Ωστόσο οι αστυνομικοί τη βρήκαν.

Ο πυροβολισμός σε ευθεία βολή, και αυτό το στοιχείο φαίνεται πως έδειξε στους ανακριτή και εισαγγελέα ότι είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Αυτό έκριναν και γι’ αυτό τον προφυλάκισαν.

Μία αποκάλυψη ωστόσο φέρνει σήμερα το LIVE NEWS, το οποίο ήταν και το στοιχείο που ουσιαστικά καθυστέρησε τη σημερινή απολογία του 46χρονου. Χθες το LIVE NEWS έφερε στο φως τις φωτογραφίες με τις βολίδες που βρέθηκαν.

Φαίνεται ότι οι συγγενείς των παιδιών έχουν μετρήσει αυτή τη βολίδα και είναι 3 και 47 εκατοστά. Το δεδομένο είναι ότι οι περισσότερες βολίδες που βρέθηκαν στα παιδιά, τόσο στο σώμα τους όσο και πάνω στα παπούτσια ουσιαστικά των παιδιών, ήταν περίπου 2 χιλιοστά.

Χθες λοιπόν, ένας μάρτυρας πήγε και κατέθεσε στις ανακριτικές αρχές μία φωτογραφία όπου βρέθηκε μία βολίδα στο παπούτσι ενός 15χρονου. Εκεί λοιπόν, φαίνεται ότι είναι διαφορετική η διάμετρος. Άρα αυτό δείχνει την πιθανότητα ο 46χρονος να έχει χρησιμοποιήσει δύο όπλα.