Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή Αιγίου ο 46χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε τρεις 16χρονους και έναν 15χρονο το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, 20 Φεβρουαρίου, στην οδό Φιλοποίμενος, στο Αίγιο.

Κατά την αποχώρησή του από τα δικαστήρια, υπό τη συνοδεία αστυνομικών, σημειώθηκε ένταση όταν συγκεντρωμένοι πολίτες επιχείρησαν να του επιτεθούν.

Οι αστυνομικοί που τον μετέφεραν στο κτίριο της Ασφάλειας Αιγίου παρενέβησαν άμεσα και τον απομάκρυναν από το σημείο, προκειμένου να συνεχιστεί η κράτησή του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο 47χρονος, ενοχλημένος από τη φασαρία που έκαναν τα παιδιά, παίρνει την καραμπίνα στα χέρια, βγαίνει στο μπαλκόνι και ανοίγει πυρ κατά τεσσάρων ανήλικων παιδιών.

Σύμφωνα μάλιστα με την αστυνομία, οι πυροβολισμοί ήταν σε ευθεία βολή. Ο ίδιος ομολόγησε την πράξη του, δίνοντας τη δική του εκδοχή στους αστυνομικούς για το πώς συνέβησαν όλα. «Με ενοχλούσαν οι φωνές, ήταν έντονες. Έχω μικρό παιδί και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Πήρα την καραμπίνα και πυροβόλησα για να τους τρομάξω. Δεν ήθελα να τους τραυματίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα παιδιά, οι τέσσερις φίλοι που είχαν βγει την Παρασκευή το βράδυ για να διασκεδάσουν, κατέβαιναν τα σκαλιά της Φιλοποίμενος, όταν ξαφνικά δέχτηκαν τους πυροβολισμούς.

Η αδερφή του 16χρονου είπε: «Τα παιδιά είχανε βγει βόλτα, συμμαθητές ήτανε, κατεβαίναν τα σκαλάκια για να πάνε για παραλία στη Φιλοποίμενος και ξαφνικά δεχτήκαν πυροβολισμούς, μάλλον από κάποιο σπίτι. Δεν είδαν κανέναν, τα παιδιά αρχίσαν και έτρεχαν».

Στο σημείο επικράτησε πανικός. Ο 15χρονος που φέρει τα πιο σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο.

«Δεν έχουν καταλάβει ούτε τα ίδια… Τα παιδιά είχανε βγει μια βόλτα νωρίς, δέκα η ώρα, και όπως περπατούσαν, κάποιος πυροβόλησε πισώπλατα. Χωρίς να διαπληκτιστούν με κάποιον, να πουν ότι έχει γίνει κάτι, προηγήθηκε κάτι. Δεν πιστέψανε καν ότι κάποιος τους έχει πυροβολήσει. Δηλαδή ο δικός μου έφυγε με τα πόδια και ήρθε στο σπίτι. Πίστευε ότι κάποιος έχει ρίξει δυναμιτάκια και ακούστηκε το μπαμ μπαμ. Το παιδί με το που ήρθε στο σπίτι, εκεί κατάλαβε ότι, είδε τα αίματα, εκεί κατάλαβε ότι κάτι γίνεται, δεν ήτανε το μπαμ μπαμ απ’ τα δυναμιτάκια», σημείωσε ο πατέρας του 15χρονου.

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί και δύτες χτενίζουν την περιοχή Μπούκα Αιγίου, όπου σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 47χρονου, εκεί πέταξε την καραμπίνα που χρησιμοποίησε για την επίθεση.