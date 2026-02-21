Ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Αίγιο, όταν άγνωστος πυροβόλησε και τραυμάτισε μία παρέα τεσσάρων ανήλικων.

Οι νεαροί περπατούσαν στην οδό Φιλοποίμενος, όταν ξαφνικά δέχτηκαν πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να διακομιστούν στο νοσοκομείο.

Η υγεία των παιδιών δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς τα τραύματα είναι από σκάγια στους μηρούς τους.

Μετά το περιστατικό, ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και ξεκίνησαν έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης.

«Όποιος τα πυροβόλησε το έκανε πισώπλατα»

«Δεν έχουν καταλάβει ούτε έχουν δει. Τα παιδιά είχαν βγει μία βόλτα νωρίς και όπως περπατάγανε κάποιος τους πυροβόλησε πισώπλατα. Χωρίς να διαπληκτιστούν με κάποιον, να πουν ότι έχει γίνει κάτι, προηγήθηκε κάτι. Δεν πίστευαν καν ότι κάποιος τους έχει πυροβολήσει, δηλαδή ο δικός μου έφυγε με τα πόδια και ήρθε στο σπίτι, πίστευε ότι κάποιος τους έχει ρίξει δυναμιτάκι και ακούστηκε το μπαμ. Το παιδί με το που ήρθε στο σπίτι, εκεί κατάλαβε, είδε τα αίματα. Εκεί κατάλαβε ότι κάτι γίνεται, δεν ήταν το μπαμ από τα δυναμιτάκια.

»Τα παιδιά τα πυροβόλησαν και οι δύο φύγανε κατευθείαν για νοσοκομείο. Ο δικός μου ήρθε στο σπίτι. Και στο σπίτι που ήρθε κατευθείαν πήγαμε στο νοσοκομείο. Είναι από το μπούτι και κάτω χτυπημένος και το πρόβλημα είναι στον αστράγαλο από την πίσω μεριά. Τα σκάγια δηλαδή έχουνε φτάσει κόκκαλο, για αυτό πρέπει να χειρουργηθεί. Το παιδί έχει πάνω του 12 σκάγια στα πόδια. Όποιος τα πυροβόλησε το έκανε πισώπλατα», αναφέρει ο πατέρας 15χρονου τραυματία.