Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι επήλθε συμφωνία για 10ήμερη εκεχειρία με τον Λίβανο, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Νετανιάχου δήλωσε πως υπάρχει μια ευκαιρία «για μια ιστορική ειρηνευτική συμφωνία με τον Λίβανο», επισημαίνοντας ότι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ παραμένει βασική προϋπόθεση για την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν προτίθεται να αποσύρει τα ισραηλινά στρατεύματα από το νότιο τμήμα της χώρας. Όπως σημείωσε, οι δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για να διασφαλίσουν τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας που θα εκτείνεται έως τα σύνορα με τη Συρία.