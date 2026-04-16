Με έντονη παρουσία στην Αθήνα βρίσκονται οι περίπου 1.500 οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Conference League.

Οι φίλοι της ισπανικής ομάδας, που έχουν ήδη δώσει «χρώμα» στους δρόμους της πρωτεύουσας με πορείες και συγκεντρώσεις, βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης στα Εξάρχεια.

Εκεί επισκέφθηκαν το μνημείο του Αλέξη Γρηγορόπουλου στην οδό Μεσολογγίου, φώναξαν συνθήματα και παρέμειναν για λίγη ώρα στο σημείο πριν αποχωρήσουν.

Η παρουσία τους εντάσσεται στο πλαίσιο της παραμονής τους στην Αθήνα για τον ευρωπαϊκό αγώνα με την ΑΕΚ, έχοντας ήδη κινηθεί και σε άλλα σημεία του κέντρου όπως το Θησείο και η Ακρόπολη.

Rayo Vallecano supporter group Bukaneros, who went to Greece for the AEK Athens match, visited the memorial of Alexis Grigoropoulos, who was killed by police at the age of 15. pic.twitter.com/PvIAWbccN4 — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) April 16, 2026