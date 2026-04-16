Μεγάλη βραδιά την Πέμπτη (16/4) για την ΑΕΚ. Καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της 0-3 από την Ισπανία και να προκριθεί στα ημιτελικά του Κόνφερενς Λιγκ. Λίγες ώρες πριν, όμως, οι εθελοντές διασώστες έδωσαν το δικό τους ενωτικό παράδειγμα.

Στο πλαίσιο του αγώνα, οι εθελοντές διασώστες της ΠΑΕ ΑΕΚ υποδέχθηκαν τους συναδέλφους τους από την Ισπανία, ανταποδίδοντας τη φιλοξενία που είχαν δεχθεί στο Βαγιέκας. Μέσα από ξενάγηση και ανταλλαγή γνώσεων, οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες και πρακτικές γύρω από την ασφάλεια και την προστασία των φιλάθλων.

Η πρωτοβουλία αυτή ανέδειξε την αξία της συνεργασίας και της κοινής ευθύνης, αποδεικνύοντας πως πέρα από σύνορα, γλώσσες και συλλόγους, όσοι υπηρετούν το άθλημα μοιράζονται τις ίδιες αρχές.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΑΕΚ:

«Football Unites Beyond the PitchΗ δύναμη του ποδοσφαίρου δεν περιορίζεται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.Στο πλαίσιο της αναμέτρησης με τη Rayo Vallecano, οι εθελοντές διασώστες της ΠΑΕ ΑΕΚ υποδέχθηκαν τους συναδέλφους τους από την Ισπανία, ανταποδίδοντας τη θερμή φιλοξενία που είχαν δεχθεί στο Βαγιέκας. Μέσα από μια ουσιαστική ξενάγηση και ανταλλαγή εμπειριών, αναδείχθηκε στην πράξη η αξία της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της κοινής ευθύνης.Πέρα από σύνορα, γλώσσες και ομάδες, όσοι υπηρετούν την ασφάλεια και την προστασία του παιχνιδιού μοιράζονται τις ίδιες αρχές και τον ίδιο σκοπό.Η ΠΑΕ ΑΕΚ συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν τον κοινωνικό ρόλο του ποδοσφαίρου, προάγοντας ένα περιβάλλον ασφάλειας, συμπερίληψης και διεθνούς συνεργασίας».