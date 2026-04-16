Η Νότιγχαμ Φόρεστ θέλει να πάρει την πρόκριση απέναντι στην Πόρτο μετά το 1-1 στο Ντραγκάο και να βρεθεί στα ημιτελικά και ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση του Europa League.
Ο Ολυμπιακόςεπικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 85-76 στο ΣΕΦ, ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο της EuroLeague στην 1η θέση με ρεκόρ 26-12. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 3ο τους ρεκόρ κορυφής από τη σεζόν 2016-17 και πλέον περιμένουν τον αντίπαλό τους στα playoffs, με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Ο Ντόρσεϊ ξεκίνησε εντυπωσιακά το […]
Θέαμα πρόσφερε ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ, στην αναμέτρηση με τη Μιλάνο για την 38η αγωνιστική της EuroLeague, σε μια φάση που ξεσήκωσε τους φιλάθλους της ομάδας. Σε επαναφορά πίσω από το καλάθι των Ιταλών, ο Κόρι Τζόζεφ εκτέλεσε άψογα την πάσα την κατάλληλη στιγμή, σηκώνοντας την μπάλα για τον Ντόντα Χολ. Ο Αμερικανός σέντερ μπήκε δυναμικά […]
Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία προσωπικοτήτων στη Μαδρίτη, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπισε τον Ερυθρό Αστέρα για την 38η και τελευταία αγωνιστική της regular season της EuroLeague. Στις εξέδρες της Movistar Arena βρέθηκαν δίπλα-δίπλα ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, παρακολουθώντας μαζί το παιχνίδι και τραβώντας τα βλέμματα των φιλάθλων. 🤩 @lukadoncic and @DjokerNole in […]
Πριν από τη ρεβάνς με την ΑΕΚ, φίλοι της Ράγιο Βαγιεκάνο βρέθηκαν στα Εξάρχεια, όπου επισκέφθηκαν το μνημείο του Αλέξη Γρηγορόπουλου και τίμησαν την μνήμη του.
Ο Σάσα Βεζένκοφ συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στη EuroLeague, φτάνοντας τους 3.600 πόντους στην καριέρα του στη διοργάνωση, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ για την 38η αγωνιστική. Με αυτή την επίδοση, ο φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» ανέβηκε στη 13η θέση των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών και ξεπέρασε τον Γιώργο […]