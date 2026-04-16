Ισχυρή φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Αιγιάλεια, σε γεωργική έκταση κοντά στα Σελιανίτικα, πάνω από το χωριό Αρραβωνίτσα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε όταν άτομο προσπάθησε να κάψει ξερά χόρτα, όμως η φωτιά ξέφυγε από τον έλεγχο, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση. Επιχείρησαν 37 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και δέκα οχήματα, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωσή τους.