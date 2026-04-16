Βλέπεις τα ζευγάρια των ημιτελικών του Τσάμπιονς Λιγκ και αμέσως πέφτει το μάτι σου στους προπονητές των ομάδων. Κυρίως σε δύο γιατί ίσως δεν περίμεναν οι περισσότεροι να φτάσουν μέχρι εδώ. Υπάρχει ο Σιμεόνε.

Υπάρχει και ο Κομπανί. Κι αν ο Αργεντινός είναι ο μαχητής που μετέδωσε αυτό το πάθος του στην Ατλέτικο Μαδρίτης και παρακολουθείς ποδοσφαιριστές με το μαχαίρι στα δόντια, ο Βέλγος αποτελεί τον μέντορα μιας Μπάγερν που θέλει να θυμίσει ξανά το ένδοξο παρελθόν της.

Να πανηγυρίσει τρόπαια. Ο Σιμεόνε επιδιώκει να καταστρέφει τις επιθέσεις των αντιπάλων και να τους θέτει νοκ άουτ ποντάροντας σε μια «σκυλίσια άμυνα». Ο δε Κομπανί, μολονότι έκανε καριέρα σπουδαία ως κεντρικός μπακ περιωπής, από τη θέση του προπονητή βγάζει κάτι αλέγκρο στο στιλ και η δική του Μπάγερν μοιάζει με μηχανή παραγωγής φάσεων και γκολ.

Καθόλου τυχαία δεν συμβαίνει αυτό. Στον Κομπανί αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο που εφαρμόζει ο Πεπ Γκουαρντιόλα. Με άπλωμα του γηπέδου. Συνεχείς πάσες. Αναρίθμητες συνεργασίες ποδοσφαιριστών.

Ζητεί ακόμη ακόμη να μπουν «με τη μπάλα στα δίχτυα» οι πρωταγωνιστές. Ισως γιατί η σκέψη του όσον αφορά στο ποδόσφαιρο ολοκληρώθηκε την τριετία που συνυπήρξαν με τον Πεπ στο Μάντσεστερ.

Από το ‘ 16 έως και το ’19, όταν κατέκτησαν δύο τίτλους πρωταθλήματος με τη Μάντσεστερ Σίτι όπως και τρόπαια Κυπέλλου και Λιγκ Καπ. Ο Κομπανί, ένας θρύλος των Πολιτών, είδε τον εαυτό του να γίνεται και …άγαλμα έξω από το Ετιχαντ- τέτοια αποδοχή είχε από το κοινό και τόσο μεγάλη ήταν η προσφορά του στη γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ.

Ο Βενσάν Κομπανί, είναι ένας (σχετικά) νέος της προπονητικής. Πριν από μια εβδομάδα (10/4) έκλεισε τα 40 του χρόνια και το δώρο που πήρε από τους ποδοσφαιριστές του είναι η πρόκριση στην ημιτελική φάση του Τσάμπιονς Λιγκ.

Τώρα, στο μυαλό του βρίσκεται το πώς θα αποκλείσει την Παρί. Δύναμη της Μπάγερν η καταπληκτική γραμμή κρούσης. Στη Μπουντεσλίγκα (κατέκτησε και αυτόν τον τίτλο πέρυσι με τους Βαυαρούς ο Κομπανί στην πρώτη του σεζόν στο Μόναχο), μετρά 105 γκολ, αριθμός πρωτοφανής.

Οι σέντρες …σφυρίζουν πάνω από τα κεφάλια των αντιπάλων μπακ, είτε από τα αριστερά βγαίνουν είτε από τα δεξιά. Ο δικός του …Χάαλαντ είναι ο Χάρι Κέιν. Αλλά το αληθινό εύρημα είναι ο Μίχαελ Ολίσε, ένα παιδί 24 ετών που ξεχωρίζει και αγωνίζεται με την εθνική ομάδα της Γαλλίας.

Παίζει ως δεξιός ακραίος στη Μπάγερν, πηγαίνει προς τα μέσα με το αριστερό πόδι και επιδιώκει τετ-α-τετ με τον αντίπαλο. Το βράδυ της Τετάρτης πριν από την ισοφάριση είχε δύο σουτ στο «παράθυρο» που έβγαλε ο Λούνιν αλλά σιγά μην δεν έβρισκε ο Ολίσε δίχτυα στην επόμενη προσπάθειά του.

Γνώριζαν όλοι τι θα έκανε ο εξτρέμ. Και τι μ’ αυτό; Στις καθυστερήσεις το σουτ-οβίδα, το 4-3 για τη Μπάγερν απέναντι στη Βασίλισσα και ένα ματς που πάει σε τέτοιο σκορ αυτή την αγωνιστική σεζόν, δύσκολο είναι να μη βρει νικήτρια τη γερμανική ομάδα.

Μια μηχανή των γκολ που δεν τη σταματά κανείς. Αραγε, μπορεί η Παρί να βάλει φρένο στην ταξιαρχία του ….νέου Πεπ, τη Μπάγερν του Βενσάν Κομπανί;