Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιατρικής Ομάδας Παρακολούθησης Υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος βρίσκεται σε απεργία πείνας από τις 5 Φεβρουαρίου 2026, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σοβαρή επιδείνωση.

Στην 70ή ημέρα της απεργίας πείνας, οι γιατροί αναφέρουν ότι οι αιματολογικές εξετάσεις δείχνουν χαμηλή τιμή ουρίας ορού, υπερουριχαιμία και συμπτωματική υπογλυκαιμία, ευρήματα συμβατά με ασιτία. Κλινικά διαπιστώνονται αιμωδίες στα άκρα, νωθρά τενόντια αντανακλαστικά, υποθρεψία και μυϊκές ατροφίες.

Όπως επισημαίνεται, στις 3 Απριλίου ο απεργός μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» μετά από λιποθυμικό επεισόδιο. Από τις πρώτες εβδομάδες της απεργίας εμφανίζει επαναλαμβανόμενα επεισόδια ορθοστατικής υπότασης, κόπωση και ταχυκαρδία κατά την έγερση, ενώ καθημερινά παρατηρούνται ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις που, σύμφωνα με τους γιατρούς, προδιαθέτουν σε θανατηφόρες αρρυθμίες.

Η ιατρική ομάδα αναφέρει ότι ο Αριστοτέλης Χαντζής έχει χάσει το 26,3% του αρχικού του σωματικού βάρους, ζυγίζοντας πλέον 47,9 κιλά, και διατρέχει αυξανόμενο καρδιαγγειακό και μεταβολικό κίνδυνο. Οι γιατροί προειδοποιούν πως κάθε επιπλέον 24ωρο απεργίας αυξάνει δραματικά την πιθανότητα επικίνδυνων επιπλοκών.

Τα αιτήματα του απεργού πείνας

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα αιτήματα του απεργού εκφράζουν τα συλλογικά αιτήματα της Κοινότητας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

• Η άμεση ακύρωση της σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής.

• Η παραμονή όλων των κατοίκων των Προσφυγικών στα σπίτια τους, στον τόπο και την περιοχή όπου διαμένουν και έχουν κοινωνικούς και πολιτισμικούς δεσμούς.

• Η παροχή εγγυήσεων για την αποκατάσταση των Προσφυγικών από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κάτοικοι και Φίλοι Προσφυγικών Λ. Αλεξάνδρας Α.Μ.Κ.Ε.» με δική της χρηματοδότηση, χωρίς τη χρήση δημόσιου χρήματος.

Προειδοποιήσεις για την υγεία και την ευθύνη

Ο Αριστοτέλης Χαντζής δηλώνει ότι δεν προτίθεται να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, παρά τους κινδύνους για την υγεία του, έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά του. Η ιατρική ομάδα τονίζει ότι, μετά από 70 ημέρες απεργίας πείνας και τη συνεχή επιδείνωση της κατάστασής του, οποιαδήποτε επιπλοκή ή θανατηφόρα έκβαση βαραίνει τα εμπλεκόμενα μέρη της σύμβασης, με προεξάρχουσα την Περιφέρεια Αττικής.

Η ανακοίνωση κάνει λόγο για «συγκάλυψη της απεργίας πείνας από την πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης» και για «σιωπή της κυβέρνησης και των πολιτικών δυνάμεων», υποστηρίζοντας ότι αυτή η στάση συμβάλλει στην εξώθηση του απεργού στο θάνατο.

Η Ομάδα Αλληλέγγυων Ιατρών της Δομής Υγείας Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών Αλεξάνδρας καλεί σε άμεση κινητοποίηση και αντίσταση μέχρι τη δικαίωση των αιτημάτων του απεργού πείνας.