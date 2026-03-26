Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης η μοτοπορεία υπεράσπισης των Προσφυγικών στους δρόμους της Αθήνας, με σημείο εκκίνησης το ιστορικό κτιριακό συγκρότημα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Η πορεία διέσχισε περιοχές όπως οι Αμπελόκηποι, το Γκύζη, η Βικτώρια, η Κυψέλη και τα Εξάρχεια. Οι συμμετέχοντες έκαναν αισθητή την παρουσία τους με κόρνες, συνθήματα και καπνογόνα, επαναλαμβάνοντας το σύνθημα «Κάτω τα χέρια από τα Προσφυγικά».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συνέλευσης Κατειλημμένων Προσφυγικών (ΣΥ.ΚΑ.ΠΡΟ.), η δράση αποτέλεσε μια κίνηση «προπαγάνδισης της επόμενης κεντρικής πορείας υπεράσπισης και αλληλεγγύης», η οποία έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 5 Απριλίου. Παράλληλα, η κινητοποίηση συνδέεται με την απεργία πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή, που ξεκίνησε στις 5 Φεβρουαρίου.

Η Συνέλευση αναφέρει ότι ο απεργός βρίσκεται στην 50η ημέρα κινητοποίησης, κάνοντας λόγο για «επιδείνωση της υγείας του» και προειδοποιώντας για κλιμάκωση. Ο ίδιος, σε πρόσφατο κείμενό του, τόνισε: «γνωρίζουμε ότι αν τα Προσφυγικά εκκενωθούν, μεγάλη μερίδα από εμάς θα βρεθεί στο δρόμο. Οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς θα πεθάνουν στο δρόμο και τα παιδιά θα χάσουν τη στέγη και σχολεία τους με ανυπολόγιστες συνέπειες».

Αντίδραση στους σχεδιασμούς ανάπλασης

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σε ένδειξη αντίδρασης απέναντι στους σχεδιασμούς για την ανάπλαση της περιοχής των Προσφυγικών, που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, απειλούν τη λειτουργία της εκεί κοινότητας.

Η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στην προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Δ.ΥΠ.Α. Όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, το έργο συνεπάγεται εκκένωση των κτιρίων όπου διαμένουν περισσότεροι από 400 άνθρωποι και διάλυση αυτοοργανωμένων δομών που λειτουργούν στον χώρο.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 προαναγγέλλει επιχείρηση απομάκρυνσής τους.

Η πρόταση των κατοίκων

Ως εναλλακτική, η κοινότητα προτείνει την παραμονή των κατοίκων και την ανάληψη της αποκατάστασης από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κάτοικοι και Φίλοι Προσφυγικών Λ. Αλεξάνδρας», χωρίς τη χρήση δημοσίου χρήματος. Παράλληλα, συνεχίζεται η καμπάνια #SaveProsfygika μέσω της ιστοσελίδας saveprosfygika.gr.