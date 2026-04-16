Με δύο σημαντικές επιστροφές συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκoύ ενόψει του εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (19/04, 21:00), για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League. Οι Σωτήρης Κοντούρης και Αχμέντ Τουμπά τέθηκαν στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ, προσφέροντας επιπλέον λύσεις στον Ισπανό τεχνικό.

Ο νεαρός χαφ ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού στην ποδοκνημική, το οποίο αποκόμισε κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την Εθνική Ελπίδων απέναντι στη Γερμανία. Μετά από περίοδο αποθεραπείας στο «Γ. Καλαφάτης», ο 21χρονος μέσος συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση, περνώντας με επιτυχία τα απαραίτητα τεστ ετοιμότητας. Παρότι είναι πλέον διαθέσιμος, η απουσία του από αγωνιστική δράση για περίπου δύο εβδομάδες καθιστά αμφίβολη την παρουσία του στο αρχικό σχήμα.

Από την πλευρά του, ο Αχμέντ Τουμπά επέστρεψε από την πατρίδα του, όπου είχε μεταβεί λόγω προσωπικού ζητήματος, και ενσωματώθηκε άμεσα στις προπονήσεις. Ο Αλγερινός στόπερ προσθέτει μία ακόμα επιλογή για το κέντρο της άμυνας, σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων.

Τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό μειώνονται, αν και εκτός παραμένουν οι Πάλμερ-Μπράουν, Τζούριτσιτς, Κάτρης, Ντέσερς και Σισοκό.

Στο μεταξύ, ο Μπενίτεθ δίνει έμφαση στην τακτική, δουλεύοντας με τους παίκτες του σε κρίσιμες λεπτομέρειες τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, ενόψει της αναμέτρησης με τον «αιώνιο» αντίπαλο.