Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα είναι κατάμεστο στην τελευταία αγωνιστική της EuroLeague, καθώς ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold-out για την αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο (16/04, 21:15, Novasports Prime).

Οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά τη στήριξή τους στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία με νίκη κατακτά την κορυφή της βαθμολογίας στην κανονική διάρκεια και θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα playoffs, που θα προκύψει από τη διαδικασία του Play-In και θα είναι η ομάδα που θα τερματίσει στην 8η θέση.

