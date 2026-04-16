Η Juneyao Airlines επεκτείνει σημαντικά τις δραστηριότητές της στην Αθήνα, καθώς από τον Σεπτέμβριο προχωρά στη δρομολόγηση ημερήσιων πτήσεων στη γραμμή Αθήνα – Σαγκάη, ενισχύοντας τους τουριστικούς και επιχειρηματικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.

Δύο χρόνια μετά την έναρξη της σύνδεσης μεταξύ του αεροδρομίου της Αθήνας και του Shanghai Pudong International Airport, στις 2 Απριλίου 2024, με τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις, η εταιρεία προχωρά σε αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων.

Για τη θερινή περίοδο του 2026, οι πτήσεις θα φτάσουν στις έξι εβδομαδιαίως, ενώ από τις 25 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους θα προστεθεί και έβδομη, καθιερώνοντας έτσι καθημερινή σύνδεση ανάμεσα στις δύο πόλεις.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η ανάπτυξη της γραμμής συνοδεύεται από αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 56% σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη σταθερά υψηλή ζήτηση για ταξίδια μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.

Η Σαγκάη αποτελεί το επιχειρηματικό κέντρο της Κίνας, γεγονός που αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης με την ελληνική πρωτεύουσα.