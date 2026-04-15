Αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο μήνυμά του, ο κ. Μαρινάκης περιγράφει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν νωρίς το πρωί, σημειώνοντας ότι «ο χρόνος πάγωσε» λίγο πριν τις 09:00. Όπως αναφέρει, η αγωνία ήταν μεγάλη όχι μόνο για τους συνεργάτες του, αλλά κυρίως για την οικογένεια και τους οικείους του κ. Μυλωνάκη.

Παρά τη δύσκολη δοκιμασία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει την πεποίθηση πως ο υφυπουργός θα βγει νικητής. Τονίζει ότι έχει ήδη ξεπεράσει την πρώτη κρίσιμη μάχη και εκφράζει τη βεβαιότητα πως τις επόμενες ημέρες θα καταφέρει να αφήσει πίσω του και τις υπόλοιπες δυσκολίες, επιστρέφοντας σύντομα στο πλευρό των αγαπημένων του.

Αναλυτικά, ο κ. Μαρινάκης αναφέρει:

«Σήμερα ο χρόνος πάγωσε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί. Όχι μόνο για εμάς τους συνεργάτες του George Milonakis, αλλά κυρίως για τη σύζυγο, τα παιδιά του και τους δικούς του ανθρώπους.»

«Ο Γιώργος είναι δυνατός. Ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη. Τις επόμενες ημέρες θα κερδίσει και τις υπόλοιπες και θα είναι σύντομα κοντά μας και δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα.»

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας μαζί του».