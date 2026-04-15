Κρυμμένα κάτω από πολυκατοικίες, σφραγισμένα πίσω από βαριές πόρτες ή ενσωματωμένα σε δημόσια κτίρια, τα αντιαεροπορικά καταφύγια της Αθήνας συνθέτουν ένα δίκτυο που παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστο. Πρόκειται για μια υπόγεια υποδομή που γεννήθηκε σε μια εποχή πολέμου, αλλά σήμερα μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στην ιστορία και την εγκατάλειψη.

Ο Κωνσταντίνος Κυρίμης, συγγραφέας και ερευνητής που έχει μελετήσει σε βάθος το θέμα, το περιγράφει απλά: «Είναι μια πόλη κάτω από την πόλη… και πολλές φορές περπατάμε από πάνω της χωρίς να το ξέρουμε».

Ένα δίκτυο που γεννήθηκε στον πόλεμο

Η δημιουργία των καταφυγίων συνδέεται άμεσα με την προετοιμασία της χώρας πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα σε λίγα χρόνια, η Αθήνα απέκτησε ένα εκτεταμένο σύστημα προστασίας.

«Το 1940, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, η Αττική είχε περίπου δώδεκα χιλιάδες καταφύγια», εξηγεί ο Κυρίμης. «Τα μισά ήταν κατασκευασμένα και τα υπόλοιπα ήταν χώροι που διασκευάστηκαν, όπως υπόγεια, σπηλιές ή παλιά κτίσματα».

Η κλίμακα αυτής της προσπάθειας δείχνει πόσο οργανωμένη ήταν τότε η προετοιμασία. Τα καταφύγια δεν ήταν απλώς υποδομές, αλλά μέρος ενός ευρύτερου συστήματος άμυνας.

Τι απέμεινε σήμερα

Στη σύγχρονη Αθήνα, η εικόνα είναι πολύ διαφορετική. Πολλά καταφύγια έχουν χαθεί, άλλα έχουν ενσωματωθεί σε νεότερες κατασκευές και αρκετά παραμένουν εγκαταλελειμμένα.

«Σήμερα πρέπει να είναι δύο με τρεις χιλιάδες», λέει ο Κυρίμης. «Δεν υπάρχει όμως μια πλήρης καταγραφή… ακόμα και σε αρχεία που έχω δει, υπάρχουν καταφύγια που δεν αναφέρονται».

Η έλλειψη οργανωμένης καταγραφής σημαίνει ότι κανείς δεν γνωρίζει με ακρίβεια πόσα υπάρχουν και σε τι κατάσταση βρίσκονται.

Από καταφύγια σε αποθήκες

Η αλλαγή χρήσης είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της σημερινής κατάστασης. Τα περισσότερα καταφύγια δεν χρησιμοποιούνται πλέον για προστασία.

«Έχω δει καταφύγια να χρησιμοποιούνται ως αποθήκες, ως αρχεία, ακόμα και ως κάβες», αναφέρει. «Δυστυχώς, πολλά έχουν εγκαταλειφθεί και έχουν αλλάξει τελείως χαρακτήρα».

Σε πολλές περιπτώσεις, η ύπαρξή τους είναι σχεδόν αόρατη, καθώς έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην καθημερινή λειτουργία των κτιρίων.

Τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα

Παρά την εγκατάλειψη, ορισμένα καταφύγια ξεχωρίζουν για το μέγεθος και τη σημασία τους.

«Το πιο εντυπωσιακό είναι το μεγάλο καταφύγιο στον Αρδηττό», λέει ο Κυρίμης. «Έχει χωρητικότητα περίπου χιλίων τριακοσίων ατόμων και ένα μέρος του είναι μέσα στον βράχο».

Αναφέρει επίσης το καταφύγιο του Λυκαβηττού, που είχε κρίσιμο ρόλο στην άμυνα της πόλης: «Ήταν ουσιαστικά τα “μάτια και τα αυτιά” της πρωτεύουσας σε περίπτωση επιδρομής».

Μύθοι και πραγματικότητα

Γύρω από τα καταφύγια έχουν δημιουργηθεί πολλοί αστικοί μύθοι, με πιο γνωστό εκείνον που θέλει τα υπόγεια να συνδέονται μεταξύ τους.

Ο Κυρίμης είναι κατηγορηματικός: «Έχω πάει σε πολλά καταφύγια και κανένα δεν συνδέεται με κάποιο άλλο. Αυτά είναι περισσότερο φαντασία».

Οι κίνδυνοι και η εγκατάλειψη

Η κατάσταση πολλών καταφυγίων δημιουργεί και πρακτικά ζητήματα ασφάλειας.

«Υπάρχουν καταφύγια που είναι απολύτως ασφαλή, αλλά και άλλα που είναι ετοιμόρροπα ή δύσβατα», εξηγεί. «Όσο πιο παλιά και εγκαταλελειμμένα είναι, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος».

Για τον λόγο αυτό, αρκετά έχουν σφραγιστεί. «Πολλά καταφύγια έχουν σφραγιστεί, γιατί συχνά γίνονται στόχος ανθρώπων που μπαίνουν είτε από περιέργεια είτε για να αφαιρέσουν αντικείμενα ή να προκαλέσουν φθορές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έχουν γεμίσει σκουπίδια ή έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη και ως χώροι διαμονής», σημειώνει.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα: η έλλειψη προετοιμασίας

Πέρα από την υλική τους κατάσταση, ο Κυρίμης εστιάζει σε ένα πιο ουσιαστικό ζήτημα: την απουσία κουλτούρας πολιτικής προστασίας.

«Το καταφύγιο είναι μόνο το πενήντα τοις εκατό», λέει χαρακτηριστικά. «Το άλλο πενήντα τοις εκατό είναι η εκπαίδευση και η προετοιμασία».

Στην περίοδο του πολέμου, οι πολίτες γνώριζαν ακριβώς τι να κάνουν. «Όλοι ήξεραν από πριν ποιο είναι το καταφύγιο της γειτονιάς τους και πώς να κινηθούν», τονίζει.

Σήμερα, όμως, η εικόνα είναι διαφορετική: «Δεν είναι εύκολο να ξέρει κάποιος πού βρίσκεται το κοντινότερο καταφύγιο ή πώς να φτάσει εκεί».

Μια υποδομή χωρίς σαφή ρόλο

Η σύγχρονη πραγματικότητα θέτει ένα κρίσιμο ερώτημα: μπορούν αυτά τα καταφύγια να λειτουργήσουν ξανά σε περίπτωση ανάγκης;

Ο ίδιος εμφανίζεται επιφυλακτικός: «Ακόμα κι αν υπάρχουν τα καταφύγια, δεν σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά».

Και καταλήγει με μια φράση που συνοψίζει την αντίφαση της εποχής: «Έχουμε τις υποδομές, αλλά δεν έχουμε την κουλτούρα να τις αξιοποιήσουμε».

Η «κρυφή» κοινωνική τους διάσταση

Πέρα από τον πρακτικό τους ρόλο, τα καταφύγια είχαν και μια έντονη κοινωνική λειτουργία.

«Ήταν χώροι όπου οι άνθρωποι της ίδιας γειτονιάς έρχονταν κοντά και μάθαιναν να συνεργάζονται», λέει. «Υπήρχε μια ολόκληρη κοινωνία μέσα στα καταφύγια».

Σήμερα, τα καταφύγια της Αθήνας παραμένουν εκεί — σιωπηλά, σαν καλά κρυμμένα μυστικά και συχνά ξεχασμένα. Μια υπόγεια κληρονομιά που θυμίζει όχι μόνο το παρελθόν της πόλης, αλλά και ένα ερώτημα που παραμένει ανοιχτό: πόσο έτοιμοι είμαστε πραγματικά για το απρόβλεπτο;