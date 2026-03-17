Χρυσός σε ιστορικά υψηλά, γεωπολιτικές εντάσεις και νομισματικές αναταράξεις συνθέτουν το σκηνικό των διεθνών αγορών στα τέλη Ιανουαρίου 2026. Στις 26 Ιανουαρίου, ο χρυσός ξεπέρασε για πρώτη φορά το φράγμα των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά, καταγράφοντας ρεκόρ εν μέσω αυξανόμενης αβεβαιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Την ίδια περίοδο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωνε πως διεκδικεί τη Γροιλανδία, απειλούσε με νέους δασμούς, ενώ η στρατιωτική επιχείρηση κατά της Βενεζουέλας, η εμπλοκή στο Ιράν και η ποινική έρευνα για τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Ως παραδοσιακό «ασφαλές καταφύγιο», ο χρυσός ήταν αναμενόμενο να ενισχυθεί σε τέτοιο περιβάλλον. Το ίδιο συνέβη και με το ελβετικό φράγκο, το ιαπωνικό γεν και το δολάριο, που κινήθηκαν ανοδικά στις αγορές συναλλάγματος.

Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των συγκρούσεων στο Ιράν και το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ, οι τιμές των «ασφαλών» επιλογών παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες, με εξαίρεση το δολάριο που έχει ενισχυθεί σημαντικά.

Ψυχραιμία μετά το πρώτο σοκ

Αμέσως μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, ο χρυσός εκτινάχθηκε από τα 5.296 στα 5.423 δολάρια ανά ουγγιά, επιβεβαιώνοντας τον κανόνα ότι η γεωπολιτική αναταραχή στρέφει τους επενδυτές προς τα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία.

Στη συνέχεια, μια μαζική πώληση οδήγησε σε πτώση άνω του 6%, στα 5.085 δολάρια στις 3 Μαρτίου. Έκτοτε, το πολύτιμο μέταλλο διαπραγματεύεται κοντά ή και κάτω από τα 5.000 δολάρια.

Από το 2000 έως το 2025, ο χρυσός έχει αποφέρει συνολική απόδοση 1.075% στους μακροχρόνιους επενδυτές.

Παρά το πρόσφατο «πάγωμα» των τιμών, οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι, προβλέποντας πιθανή άνοδο έως και τα 6.000 δολάρια, καθώς η διεθνής αβεβαιότητα συνεχίζεται.

Το παράδοξο του ελβετικού φράγκου

Το ελβετικό φράγκο διατηρεί αμυντική στάση στις αγορές, παρά την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων. Οι αναλυτές αποδίδουν αυτή την εξέλιξη στη συντηρητική πολιτική της Ελβετικής Εθνικής Τράπεζας και στους ήπιους πληθωριστικούς δείκτες της χώρας.

Ταυτόχρονα, οι διεθνείς ροές κεφαλαίων δείχνουν προτίμηση προς επενδύσεις με απόδοση, αντί για καθαρά ασφαλή καταφύγια, περιορίζοντας τη δυναμική του φράγκου.

Γιατί ενισχύεται το δολάριο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως βασικός εξαγωγέας πετρελαίου, ωφελούνται από την αύξηση της τιμής του αργού, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για το δολάριο –νόμισμα τιμολόγησης του πετρελαίου– αυξάνεται.

Το δολάριο κινείται πλέον κοντά στα υψηλά δέκα μηνών, παρουσιάζοντας χαρακτηριστικά ασφαλούς νομίσματος, ενώ άλλα, όπως το γεν, έχουν υποχωρήσει.

Το δολάριο έχει ενισχυθεί έναντι της στερλίνας, του ευρώ και του γιεν μετά την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επιβεβαιώνουν τον ρόλο του δολαρίου ως βασικού παγκόσμιου νομίσματος ασφάλειας. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η τάση αυτή ενδέχεται να είναι προσωρινή, καθώς τα θεμελιώδη προβλήματα που προϋπήρχαν δεν έχουν ακόμη επιλυθεί.