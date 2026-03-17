Αυξάνεται σημαντικά το επίδομα ανεργίας των ναυτικών, καθώς η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, προβλέποντας σχεδόν διπλασιασμό του ποσού, που φτάνει έως και τα 600 ευρώ. Η ρύθμιση αυτή ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, διορθώνοντας –όπως επισημαίνεται– μια μακροχρόνια αδικία εις βάρος των εργαζομένων στη θάλασσα.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, «στόχος είναι η ουσιαστική στήριξη των ναυτικών που βρίσκονται εκτός ναυτολόγησης και η αναγνώριση της συμβολής τους στη δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας».

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε: «Το επίδομα ανεργίας μέχρι σήμερα για τους άνεργους ναυτικούς ήταν 350 ευρώ. Πολύ λιγότερο δηλαδή σε σχέση με τους υπόλοιπους ανέργους της χώρας. Το κάναμε 600 ευρώ σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Στηρίζουμε τα επαγγέλματα της θάλασσας, στηρίζουμε τους ανθρώπους της θάλασσας και αγωνιζόμαστε για αυτούς».

Με βάση τη νέα ρύθμιση, το μηνιαίο επίδομα ανεργίας για τους ναυτικούς ανέρχεται στα 600 ευρώ για τους έγγαμους ή διαζευγμένους με παιδιά που έχουν την επιμέλεια, ενώ για τους άγαμους ή διαζευγμένους χωρίς παιδιά καθορίζεται στα 500 ευρώ.

