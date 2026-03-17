Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν σε υποδομές ενέργειας στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν νέο άλμα άνω του 4% στις τιμές του αργού πετρελαίου που διαμορφώνεται ξανά πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι και δημιουργεί προϋποθέσεις για νέες ανατιμήσεις σε όλο το φάσμα των υγρών καυσίμων από την Ευρώπη μέχρι την Ασία και τις ΗΠΑ πλήττοντας το πορτοφόλι των καταναλωτών.

Η κατάσταση που διαμορφώνεται έχει δημιουργήσει νέα δύσκολα παζλ για τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο, από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ η οποία ολοκληρώνει τη διήμερη συνάντησή της την Τετάρτη, μέχρι την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις νομισματικής πολιτικής την Πέμπτη το μεσημέρι.

Οι δύο κεντρικές τράπεζες αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια δανεισμού αυτή τη φορά, αλλά οι αγορές περιμένουν να διαβάσουν τα «σήματα» των επικεφαλής τους για τη συνέχεια. Η θητεία του προέδρου της FED, Τζερόμ Πάουελ, ολοκληρώνεται επίσημα το Μάιο και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προτείνει τον Κέβιν Γουόρς ως αντικαταστάτη oοποίος έχει όλο και πιο δύσκολο έργο. Η Κριστίν Λαγκάρντ και οι υπόλοιποι συνάδελφοί της από την άλλη πλευρά δείχνουν πιο αποφασισμένοι να μην αφήσουν την ευρωζώνη να αντιμετωπίσει άλμα πληθωρισμού λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ήδη οι αγορές προεξοφλούν μια ή δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αργότερα φέτος.

Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) ήδη προχώρησε σήμερα σε αύξηση επιτοκίων για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, προειδοποιώντας για σημαντικό κίνδυνο για τον πληθωρισμό. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της τράπεζας έκαναν λόγο για ασταθές παγκόσμιο σκηνικό εν μέσω του εντεινόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση του Μαρτίου για τη χάραξη νομισματική πολιτικής, η RBA αύξησε το κύριο επιτόκιό της κατά 25 μονάδες βάσης στο 4,1%. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα μηνών με προειδοποιήσεις ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν αυξηθεί περαιτέρω. Πέρσι η RBA είχε προχωρήσει σε τρεις μειώσεις επιτοκίων.

Οι αγορές είχαν στοιχηματίσει σε πιθανότητα 75% για αύξηση των επιτοκίων, αφού ανώτερα στελέχη της RBA είχαν προειδοποιήσει για τις εξελίξεις, με τον πληθωρισμό να παραμένει πάνω από το εύρος-στόχο της τάξης του 2% με 3% και την αγορά εργασίας να εξακολουθεί να καταγράφει υψηλή απασχόληση.

Τι θα κάνει με τα επιτόκια η ΕΚΤ

Στο μέτωπο της ευρωζώνης, η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο καταθέσεων σταθερό στο 2% στη μεθαυριανή συνεδρίαση. Παρ’ όλα αυτά, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Πίτερ Κάζιμιρ, έχει στείλει σήμα ότι αργότερα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μπορούσαν να επιλέξουν να προχωρήσουν σε αύξηση των επιτοκίων νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Οι αγορές προβλέπουν μια αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ μέχρι τα τέλη Ιουλίου και περίπου 55% πιθανότητα για μια δεύτερη αύξηση μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Άλλοι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα εξακολουθούσαν να κάνουν λόγο για αμετάβλητα επιτόκια.

Η ΕΚΤ έχει να αντιμετωπίσει εκτός από την αύξηση στις τιμές του αργού πετρελαίου και το μεγάλο άλμα στο κόστος φυσικού αερίου. Οι τιμές αυτές (TTF) στην Ευρώπη κινούνται πλέον πάνω από τα 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Πριν την έναρξη του πολέμου στα τέλη του Φεβρουαρίοι οι τιμές αυτές διαμορφώνονταν στα επίπεδα των 32 ευρώ ανά μεγαβατώρα.