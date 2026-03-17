Τριπλή επίθεση αυτοκτονίας στη βορειοανατολική Νιγηρία προκάλεσε τον θάνατο 23 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από εκατό, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στη Μαϊντουγκούρι, πρωτεύουσα της πολιτείας Μπόρνο. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Νάουμ Κένεθ Ντάσο, «23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 108 τραυματίστηκαν» από την τριπλή επίθεση.

Πηγές κοντά στις αρχές ανέφεραν ότι η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε σε ταχυδρομείο, η δεύτερη σε κοντινή λαϊκή αγορά και η τρίτη μέσα σε νοσοκομείο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και πανικό στην περιοχή.

Η πολιτειακή αστυνομία της Μπόρνο έκανε λόγο για «πρώτες ενδείξεις» που δείχνουν ότι οι εκρήξεις οφείλονται σε βομβιστές-καμικάζι, προσθέτοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων.