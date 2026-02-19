Τζιχαντιστές της οργάνωσης Λακουράουα επιτέθηκαν την Τετάρτη σε επτά χωριά της πολιτείας Κέμπι στη βορειοδυτική Νιγηρία, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους, σύμφωνα με την αστυνομία και εμπιστευτική έκθεση ασφαλείας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η κλιμάκωση της βίας από τζιχαντιστικές οργανώσεις και ληστοσυμμορίες τους τελευταίους μήνες έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανήμερα των Χριστουγέννων, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικά αεροπορικά πλήγματα σε συνεργασία με τις νιγηριανές αρχές στη γειτονική πολιτεία Σοκότο, στοχεύοντας μαχητές τζιχαντιστικών ομάδων.

«Δυστυχώς δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν οι κάτοικοι των χωριών Μαμούνου, Αουασάκα, Τουνγκάν Τσόχο, Μακανγκάρα, Κάνζο, Γκορούν Ναϊντάλ και Νταν Μάι Άγκο κινητοποιήθηκαν για να αντισταθούν στους επιτιθέμενους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας Κέμπι, Μπασίρ Ουσμάν.

Σύμφωνα με την έκθεση ασφαλείας, περισσότεροι από «30 άμαχοι σκοτώθηκαν» σε πέντε διαφορετικά χωριά, ενώ οι επιθέσεις έλαβαν χώρα το απόγευμα στη διοικητική περιφέρεια της Αρέουα.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας, αποτελούμενες από αστυνομικούς, στρατιωτικούς και τοπικούς πολιτοφύλακες, κινητοποιήθηκαν αμέσως στις ζώνες που επλήγησαν και περίπολοι και συντονισμένες επιχειρήσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη για να συλληφθούν οι υπεύθυνοι», ανέφερε ο Ουσμάν.

Κλιμάκωση βίας στη βορειοδυτική Νιγηρία

Η δράση της οργάνωσης Λακουράουα τα τελευταία χρόνια έχει εντείνει το κύμα βίας στη βορειοδυτική Νιγηρία, αναγκάζοντας τις τοπικές κυβερνήσεις να ενισχύσουν τις πολιτοφυλακές τους για την προστασία των κοινοτήτων.

Ερευνητές έχουν τεκμηριώσει πιθανή σχέση μεταξύ της Λακουράουα και του Ισλαμικού Κράτους στο Σαχέλ, που δραστηριοποιείται κυρίως σε Νίγηρα και Μαλί, αν και άλλοι παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτή τη σύνδεση.

Από το 2009, η τζιχαντιστική εξέγερση στη Νιγηρία, με πρωταγωνιστές τη Μπόκο Χαράμ και την ανταγωνιστική της παράταξη Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ISWAP), έχει στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 40.000 ανθρώπους και έχει εκτοπίσει περισσότερους από δύο εκατομμύρια, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.