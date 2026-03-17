Επίθεση με drones σημειώθηκε σήμερα στη βιομηχανική ζώνη πετρελαίου της Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκαλώντας πυρκαγιά χωρίς να υπάρξουν αναφορές για θύματα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το περιστατικό συνέβη κατά τη 17η ημέρα του πολέμου στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει να πλήττει στόχους σε χώρες του Κόλπου ως αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος.

“Οι ομάδες της πολιτικής προστασίας των Εμιράτων επενέβησαν αμέσως επί τόπου και συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο“, ανέφεραν οι αρχές στην πλατφόρμα Χ.

Το λιμάνι της Φουτζάιρα, που βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν, ακριβώς έξω από το Στενό του Χορμούζ, αποτελεί κρίσιμο κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου των Εμιράτων. Από εκεί διακινούνται καθημερινά περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού από την περιοχή Μουρμπάν, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης.

Η ίδια εγκατάσταση είχε δεχθεί επίθεση και χθες Δευτέρα, επίσης με drone, γεγονός που ανάγκασε την εθνική πετρελαϊκή εταιρεία των Εμιράτων Adnoc να αναστείλει προσωρινά τις εργασίες φόρτωσης αργού, σύμφωνα με πηγές του Reuters και του AFP.