Σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας και πολεμικών συγκρούσεων, οι περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν τρόπους να διαχειριστούν το άγχος ή να εξασφαλιστούν με βασικά αγαθά. Οι υπερπλούσιοι, ωστόσο, επιλέγουν μια διαφορετική λύση: τα πολυτελή υπόγεια καταφύγιά τους, όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ του Business Insider που επανήλθε στο προσκήνιο με φόντο τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν.

«Όταν ξεσπάει πόλεμος ή όταν η Αμερική, λόγου χάρη, βομβαρδίζει το Ιράν, καταγράφουμε απότομη αύξηση στις δραστηριότητές μας», δηλώνει στο Business Insider ο Ρον Χάμπαρντ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Atlas Survival Shelters, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής υπόγειων καταφυγίων στον κόσμο, με έδρα το Τέξας.

Όπως εξηγεί, το τελευταίο διάστημα καταγράφηκε «μεγάλη αύξηση» στο ενδιαφέρον από πολίτες στη Μέση Ανατολή, κυρίως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Λάρι Χολ, ιδιοκτήτης της εταιρείας πολυτελών καταφυγίων Survival Condo, επιβεβαιώνει πως υπάρχει αυξημένη ζήτηση κατά τη διάρκεια γεωπολιτικών κρίσεων.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπως αναφέρει, διαπραγματευόταν πωλήσεις καταφυγίων αξίας 1 έως 2 εκατομμυρίων δολαρίων, εξοπλισμένων με πισίνες, σκοπευτήρια και αίθουσες μπόουλινγκ.

Τα καταφύγια ως νέο σύμβολο κύρους

Τα υπόγεια καταφύγια έχουν εξελιχθεί σε ένα «νέο σύμβολο κύρους της ελίτ» στην εποχή μετά την πανδημία και δεν θεωρούνται πλέον ταμπού. Πολλοί τεχνολογικοί μεγιστάνες έχουν ενταχθεί στο κίνημα των λεγόμενων preppers —όσων προετοιμάζονται ενεργά για πιθανές κρίσεις ή φυσικές καταστροφές— αποκτώντας καταφύγια και συλλογές όπλων.

Ο συνιδρυτής του LinkedIn, Ριντ Χόφμαν, είχε δηλώσει στο περιοδικό New Yorker το 2017 ότι περισσότεροι από τους μισούς δισεκατομμυριούχους συναδέλφους του από τη Σίλικον Βάλεϊ διαθέτουν κάποιο είδος κρησφύγετου για το «τέλος του κόσμου». Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, αποκάλυψε σε podcast ότι στο ράντσο του στη Χαβάη υπάρχει «υπόγεια σήραγγα», ένα καταφύγιο 500 τετραγωνικών μέτρων.

«Υπάρχει απλώς ένας αποθηκευτικός χώρος, κάτι σαν καταφύγιο για τυφώνες. Νομίζω ότι έχει υπερβολικά μεγαλοποιηθεί, σαν να πρόκειται για καταφύγιο για την Ημέρα της Κρίσης, κάτι που δεν είναι αλήθεια», διευκρίνισε αργότερα ο «Mr Facebook».

Οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας και η “ετοιμότητα”

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, έχει επίσης υποβαθμίσει τις αναφορές ότι διαθέτει καταφύγιο, λέγοντας πως έχει «ενισχυμένα υπόγεια» — τα οποία, όπως σημείωσε, δεν θα είχαν ιδιαίτερη χρησιμότητα αν η τεχνητή νοημοσύνη «πήγαινε στραβά».

Αντίστοιχα, ο συνιδρυτής του PayPal, Πίτερ Τίελ, προσπάθησε να κατασκευάσει ένα «προστατευμένο» συγκρότημα 10 υπνοδωματίων στη Νέα Ζηλανδία, όμως η τοπική κυβέρνηση απέρριψε τα σχέδιά του ύστερα από αντιδράσεις περιβαλλοντολόγων. Κάποιοι υπέθεσαν ότι τμήματα του κτήματος προορίζονταν για χρήση ως καταφύγιο.

Ο Άλτμαν είχε δηλώσει επίσης στον New Yorker ότι έχει προμηθευτεί με «όπλα, χρυσό, ιωδιούχο κάλιο, αντιβιοτικά, μπαταρίες, νερό και μάσκες αερίων» από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, προκειμένου να είναι έτοιμος για περιπτώσεις κρίσης. Στο ίδιο πνεύμα, ο διευθύνων σύμβουλος του Reddit, Στιβ Χάφμαν, έχει αγοράσει όπλα, πυρομαχικά και μοτοσικλέτες.

Τέλος, ο Πάλμερ Λάκι, ιδρυτής των Oculus και Anduril, διαθέτει μεγάλη συλλογή οχημάτων στρατιωτικού τύπου. Σε επεισόδιο της εκπομπής “The Circuit” του Bloomberg, αποκάλυψε ότι κατέχει και παροπλισμένα σιλό πυραύλων, ορισμένα από τα οποία εκτείνονται υπόγεια.