Με σπασμένα παράθυρα και ζημιές στα παρμπρίζ βρήκαν το πρωί τα αυτοκίνητά τους αρκετοί ιδιοκτήτες, οι οποίοι τα είχαν σταθμεύσει κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης». Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην αστυνομία, τουλάχιστον επτά οχήματα υπέστησαν φθορές, ενώ ήταν σταθμευμένα κατά μήκος της Λεωφόρου Σενετάκη. Οι ιδιοκτήτες αντιλήφθηκαν τις ζημιές νωρίς το πρωί και ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρούνται βανδαλισμοί στην περιοχή

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, περίπου επτά αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές από αγνώστους.

Μάλιστα, όπως κατήγγειλαν οι ιδιοκτήτες στην Αστυνομία, δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρούνται βανδαλισμοί οχημάτων στην συγκεκριμένη περιοχή.

