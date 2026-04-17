Στον Πύργο συνελήφθη ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, όταν ο κατηγορούμενος είχε προσωρινά την εποπτεία του δίχρονου εγγονιού του. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το παιδί προέβη σε κατάποση χλωρίνης.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο πολυϊατρείο των Λεχαινών και στη συνέχεια, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου νοσηλεύτηκε.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγες ώρες αργότερα ο κατηγορούμενος πήρε από την παιδιατρική κλινική τον εγγονό του και αποχώρησε, παρά τις σαφείς οδηγίες των γιατρών να παραμείνει το παιδί για νοσηλεία. Οι ιατροί είχαν επισημάνει τον κίνδυνο εμφάνισης χημικής πνευμονίας, γεγονός που έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του ανηλίκου.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.