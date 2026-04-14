Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε ότι κατάφερε να παραδώσει στο Ιράν οδικώς αυτοκινητοπομπές με έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια.

«Την Κυριακή, μια αυτοκινητοπομπή με βοήθεια πέρασε τα ιρανικά σύνορα αφού διέσχισε την Τουρκία, έχοντας αναχωρήσει από την Άγκυρα την Παρασκευή», δήλωσε στη Γενεύη ο Τομάσο Ντέλα Λόνγκα, εκπρόσωπος της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC). Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για την πρώτη αποστολή του οργανισμού μετά την έναρξη της σύγκρουσης.

Η αυτοκινητοπομπή μετέφερε είδη για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου, καθώς και κιτ πρώτων βοηθειών και τραυματολογίας με «βασικό υλικό για την αντιμετώπιση σοβαρών τραυμάτων και τη σταθεροποίηση της κατάστασης των ασθενών». Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η επιχείρηση ήταν καθοριστική, «καθώς οι αλυσίδες εφοδιασμού ανθρωπιστικής βοήθειας προς το Ιράν έχουν διαταραχθεί πολύ τις τελευταίες εβδομάδες».

Η μεταφορά αυτή, που πραγματοποιήθηκε οδικώς από την ανατολική Τουρκία, δείχνει, όπως σημείωσε ο Ντέλα Λόνγκα, «πώς οι αλυσίδες εφοδιασμού ανθρωπιστικής βοήθειας προσαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο κάτω από μεγάλη πίεση».

«Εκτός από αυτή την πρώτη αποστολή, ελπίζουμε ότι αυτό θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας πιο σημαντικής βοήθειας στη χώρα», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι έχουν ήδη προγραμματιστεί και άλλες αυτοκινητοπομπές.

Αποστολές και από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού

Παράλληλα, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), που ειδικεύεται στις παρεμβάσεις σε ένοπλες συγκρούσεις, ανακοίνωσε ότι παραδίδει «171 τόνους με είδη πρώτης ανάγκης στην ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο». Τα πρώτα πέντε φορτηγά έφθασαν στον προορισμό τους τη Δευτέρα από την Ιορδανία, επίσης για πρώτη φορά από «την έναρξη της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών».

Συνολικά, η ΔΕΕΣ ανέφερε ότι απέστειλε από την ιορδανική αποθήκη της 14 φορτηγά που μετέφεραν είδη οικιακής χρήσης πρώτης ανάγκης, επαρκή για περίπου 25.000 ανθρώπους. Τα δέματα περιλαμβάνουν κλινοσκεπάσματα, μπιτόνια, κουζινικά σκεύη, καλύμματα, κιτ ατομικής υγιεινής, ηλιακές λάμπες, κουβάδες και στρώματα.

Το φορτίο των εννέα εναπομεινάντων φορτηγών αναμένεται να παραδοθεί στην ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο «εντός της εβδομάδας».

Η ΔΕΕΣ γνωστοποίησε επίσης ότι προετοιμάζει νέα φορτία με ζωτικής σημασίας ιατρικό υλικό και άλλα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία ελπίζει να παραδώσει τις επόμενες εβδομάδες, ενισχύοντας την ανθρωπιστική δράση της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου.

Έκκληση για διεθνή αλληλεγγύη

Ο εκπρόσωπος της IFRC κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να «επιδείξει αλληλεγγύη» ώστε να χρηματοδοτηθεί η επείγουσα έκκληση του οργανισμού για 120 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ). Στόχος είναι να ενισχυθεί η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος στην παροχή ζωτικής σημασίας βοήθειας σε πέντε εκατομμύρια ανθρώπους που πλήττονται από τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες.

Η βοήθεια αυτή, η οποία επί του παρόντος «υποχρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό», αφορά κυρίως την παροχή καταλυμάτων έκτακτης ανάγκης, προϊόντων πρώτης ανάγκης, οικιακών ειδών, υπηρεσιών υγείας, ύδρευσης και αποχέτευσης.