Ο επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα, αποκάλυψε ότι η υπηρεσία πληροφοριών «επιχειρούσε στην καρδιά της Τεχεράνης» κατά τη διάρκεια της πρόσφατης αμερικανοϊσραηλινής εκστρατείας κατά του Ιράν. Οι δηλώσεις του έγιναν σε τελετή για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος.

Ο Μπαρνέα ανέφερε ότι «παρείχαμε ακριβείς πληροφορίες στην Πολεμική Αεροπορία και πλήξαμε πυραύλους που απειλούσαν το Ισραήλ». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιχειρήσεις της υπηρεσίας υπήρξαν καθοριστικές για την αντιμετώπιση της απειλής.

«Αλλά η αποστολή μας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί», υπογράμμισε ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι «δεν θεωρήσαμε ότι αυτή η αποστολή θα ολοκληρωνόταν άμεσα με τη λήξη των μαχών». Όπως τόνισε, «αντιθέτως, σχεδιάσαμε εντατικά ώστε η επιχείρησή μας να συνεχιστεί και να αποφέρει αποτελέσματα ακόμη και μετά τα πλήγματα στην Τεχεράνη».

Ο Μπαρνέα διευκρίνισε ότι η ευθύνη της υπηρεσίας «θα ολοκληρωθεί μόνο όταν αυτό το ριζοσπαστικό καθεστώς αντικατασταθεί». Με αυτόν τον τρόπο, υπογράμμισε τη στρατηγική συνέχεια των ενεργειών της Μοσάντ.

Καταλήγοντας, ο επικεφαλής της Μοσάντ σημείωσε πως η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν «είναι η αποστολή μας. Δεν θα μείνουμε απαθείς, παρακολουθώντας, απέναντι σε μια ακόμη υπαρξιακή απειλή».