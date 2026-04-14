Ο ‘Ιλον Μασκ παρενέβη στη δημόσια συζήτηση μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας, σχολιάζοντας στο X ότι η «Οργάνωση Σόρος έχει καταλάβει την Ουγγαρία», λίγες ώρες αφότου οι ψηφοφόροι επέφεραν σαρωτική ήττα στον επί μακρόν πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

Η ανάρτηση του Musk αποτέλεσε άμεση απάντηση στον Άλεξ Σόρος, γιο του Ούγγρου δισεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος, ο οποίος είχε γράψει στο X: «Ο λαός της Ουγγαρίας πήρε πίσω τη χώρα του! Μια ηχηρή απόρριψη της βαθιάς διαφθοράς και της ξένης παρέμβασης».

Η διαδικτυακή αντιπαράθεση προσέλκυσε γρήγορα προσοχή, ενώ χρήστες ανέφεραν ότι στην ανάρτηση του Musk προστέθηκε σημείωση κοινότητας που αμφισβητούσε τον χαρακτηρισμό του για τις σχέσεις του κόμματος Tisza με οργανισμούς συνδεδεμένους με τον Σόρος.

Ριζική πολιτική αλλαγή στη Βουδαπέστη

Οι εκλογές της 12ης Απριλίου σηματοδότησαν το τέλος της 16ετούς κυριαρχίας του Όρμπαν. Το κεντροδεξιό κόμμα Tisza του Πέτερ Μάγιαρ εξασφάλισε 138 από τις 199 έδρες του κοινοβουλίου, επιτυγχάνοντας πλειοψηφία δύο τρίτων που του επιτρέπει να τροποποιήσει το σύνταγμα. Η συμμετοχή έφτασε σχεδόν το 78%, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων είκοσι ετών, ενώ ο Όρμπαν παραδέχθηκε την ήττα του το βράδυ της Κυριακής.

Ο Μάγιαρ, πρώην στέλεχος του Fidesz που εξελίχθηκε σε ηγέτη της αντιπολίτευσης, δήλωσε στις πρώτες του δημόσιες δηλώσεις ότι οι ψηφοφόροι είπαν «ναι στην Ευρώπη και σε μια ελεύθερη Ουγγαρία», σύμφωνα με το Reuters. Εξήγγειλε τη δημιουργία γραφείου κατά της διαφθοράς έως τον Ιούνιο και τη διενέργεια ελέγχων σε σημαντικές δημόσιες συμβάσεις.

Musk, Όρμπαν και το αφήγημα Σόρος

Το σχόλιο του Musk εντάσσεται σε ένα μοτίβο έντονης υποστήριξης προς τον Όρμπαν και κριτικής απέναντι σε οργανισμούς που συνδέονται με τον Σόρος. Τον Ιανουάριο του 2025, ο Musk είχε αναδημοσιεύσει ανάρτηση του πολιτικού διευθυντή του Όρμπαν σχετικά με την αναστολή της αμερικανικής εξωτερικής βοήθειας από την κυβέρνηση Τραμπ, που είχε διακόψει τη χρηματοδότηση ουγγρικών μέσων και ΜΚΟ συνδεδεμένων με το δίκτυο Open Society Foundations.

Η κυβέρνηση Όρμπαν είχε χρησιμοποιήσει επί χρόνια τον Σόρος ως πολιτικό αντίπαλο, θεσπίζοντας το 2018 τη νομοθεσία «Stop Soros» που επέβαλε περιορισμούς στις ΜΚΟ με ξένη χρηματοδότηση. Την ίδια χρονιά, το Open Society Foundations έκλεισε τα γραφεία του στη Βουδαπέστη, επικαλούμενο ένα «όλο και πιο καταπιεστικό» περιβάλλον.

Η παρουσίαση του εκλογικού αποτελέσματος ως «κατάληψη» από τον Σόρος έρχεται σε αντίθεση με το γενικότερο πλαίσιο των εκλογών. Ερευνητές εντόπισαν συντονισμένα μηνύματα υπέρ του Όρμπαν, ορισμένα από τα οποία συνδέονταν με ρωσικούς λογαριασμούς, που κατέκλυσαν τα κανάλια του Telegram τις ημέρες πριν από την ψηφοφορία, προωθώντας αφηγήματα περί ξένης παρέμβασης εις βάρος του απερχόμενου ηγέτη.

Το επόμενο βήμα

Η υπερπλειοψηφία του Μάγιαρ δίνει στο κόμμα Tisza τη δυνατότητα να αναμορφώσει σε βάθος τους θεσμούς της Ουγγαρίας. Έχει δεσμευθεί να επιδιώξει την επανένταξη της χώρας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και να θέσει ανώτατο όριο δύο θητειών για τον πρωθυπουργό — διάταξη που θα απέκλειε αναδρομικά τον Όρμπαν από ενδεχόμενη επιστροφή στην εξουσία.