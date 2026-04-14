Το Κρεμλίνο εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Πέτερ Μαγιάρ εμφανίζεται έτοιμος να ξεκινήσει έναν πραγματιστικό διάλογο με τη Ρωσία, δηλώνοντας πως η ρωσική πλευρά θα διαμορφώσει τη στάση της ανάλογα με τα συγκεκριμένα βήματα της νέας κυβέρνησης του νεοεκλεγέντα πρωθυπουργού της Ουγγαρίας.

Η ήττα του Βίκτορ Όρμπαν, στενού συμμάχου της Μόσχας, στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής από τον αντιπολιτευόμενο Πέτερ Μαγιάρ, προκάλεσε απογοήτευση στους Ρώσους σκληροπυρηνικούς. Παρ’ όλα αυτά, το Κρεμλίνο έσπευσε να δηλώσει έτοιμο για συνομιλίες με τη νέα πολιτική ηγεσία της χώρας.

«Προς το παρόν, μπορούμε να σημειώσουμε με ικανοποίηση, απ’ όσο καταλαβαίνουμε, την προθυμία του Μαγιάρ να δεσμευτεί σε έναν πραγματιστικό διάλογο», ανέφερε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει αμοιβαία προθυμία από την πλευρά μας, και μετά θα προχωρήσουμε αξιοποιώντας τα στοιχεία από τα συγκεκριμένα βήματα που θα κάνει η νέα ουγγρική κυβέρνηση», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

Η ενεργειακή συνεργασία και οι πολιτικές ισορροπίες

Η Ρωσία παραμένει βασικός προμηθευτής πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουγγαρίας, ενώ συμμετέχει στην κατασκευή νέου πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής νότια της Βουδαπέστης.

Ο Όρμπαν είχε ταχθεί επανειλημμένα κατά των κυρώσεων της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αντιτάχθηκε στις φιλοδοξίες ένταξης του Κιέβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε μπλοκάρει δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Μαγιάρ προβάλλει μια φιλοευρωπαϊκή και φιλονατοϊκή στάση, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι θα χρειαστεί να διεξαγάγει συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και να συνεχίσει προσωρινά τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, παρά τις συζητήσεις για διαφοροποίηση και αναθεώρηση των ενεργειακών συμβάσεων.