Μια ομάδα ερευνητών από διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Νότιας Αμερικής ανακοίνωσε την ανακάλυψη ενός νέου είδους αράχνης του γένους Pikelinia, επεκτείνοντας τη γνώση γύρω από αυτήν την κατηγορία. Το νέο είδος, με την επιστημονική ονομασία Pikelinia floydmuraria, αποτελεί ευρηματικό φόρο τιμής στο θρυλικό συγκρότημα Pink Floyd, ενώ ταυτόχρονα παραπέμπει στο φυσικό περιβάλλον όπου εντοπίζεται η αράχνη.

Η ονομασία “muraria”, προερχόμενη από τη λατινική λέξη για τον «τοίχο», αντανακλά την τάση του είδους να ζει μέσα σε τοιχώματα κτιρίων. Παράλληλα, κάνει αναφορά στο εμβληματικό άλμπουμ των Pink Floyd, “The Wall”. Η σχετική έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Zoosystematics and Evolution.

Στρατηγική κυνηγιού και ρόλος στην ισορροπία των πόλεων

Παρά το μικρό της μέγεθος —μόλις 3 έως 4 χιλιοστά— η συγκεκριμένη αράχνη φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο των οικιακών παρασίτων. Οι διατροφικές αναλύσεις του είδους P. floydmuraria και συγγενικών πληθυσμών στην Αρμενία της Κολομβίας έδειξαν ότι τρέφεται κυρίως με Υμενόπτερα (όπως μυρμήγκια), Δίπτερα (μύγες και κουνούπια) και Κολεόπτερα (σκαθάρια).

Εντυπωσιακό είναι ότι οι ερευνητές παρατήρησαν τις αράχνες να αιχμαλωτίζουν και να καταναλώνουν μυρμήγκια έως και έξι φορές μεγαλύτερα από το σώμα τους. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως προτιμούν γνωστά αστικά παράσιτα, όπως τα κουνούπια (Culicidae) και τις οικιακές μύγες (Muscidae).

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι, χτίζοντας τους ιστούς τους κοντά σε τεχνητά φώτα, οι αράχνες έχουν αναπτύξει μια στρατηγική προσαρμογής που τους επιτρέπει να παγιδεύουν έντομα που έλκονται από το φως, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στις πόλεις.

Λύνοντας ένα μυστήριο των Γκαλαπάγκος

Πέρα από την περιγραφή του νέου κολομβιανού είδους, η μελέτη παρείχε πολύτιμα στοιχεία για μια συγγενική αράχνη από τα νησιά Γκαλαπάγκος. Για πρώτη φορά, οι ερευνητές περιέγραψαν και απεικόνισαν πλήρως τα εσωτερικά γεννητικά όργανα του θηλυκού της Pikelinia fasciata, ενός ενδημικού είδους που πρωτοανακαλύφθηκε το 1902.

Οι μορφολογικές ομοιότητες μεταξύ της αράχνης των Γκαλαπάγκος και της νέας κολομβιανής —όπως οι σχεδόν ταυτόσημες δομές των αρσενικών γεννητικών οργάνων— υποδηλώνουν στενή εξελικτική συγγένεια, παρά τη γεωγραφική απόσταση που τις χωρίζει. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν τα κοινά χαρακτηριστικά οφείλονται σε κοινή καταγωγή ή σε παράλληλη προσαρμογή στο περιβάλλον.

Προοπτικές για μελλοντική έρευνα

Η ανακάλυψη της P. floydmuraria αποτελεί μόλις τη δεύτερη καταγεγραμμένη παρουσία του γένους Pikelinia στην Κολομβία. Οι ερευνητές προτείνουν τη συνέχιση της μελέτης μέσω μοριακών και γενετικών αναλύσεων, ώστε να χαρτογραφηθεί η εξελικτική πορεία του είδους και να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο ρόλος του ως φυσικού ρυθμιστή των αστικών πληθυσμών εντόμων.

Πηγή: phys.org