Η εβδομάδα κυλά με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και έντονη παρουσία αφρικανικής σκόνης, ενώ η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά κανόνα ασθενή, ωστόσο η λασποβροχή και οι ενισχυμένοι άνεμοι κατά τόπους θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ημέρες.

Γενική εικόνα καιρού για την Τετάρτη 15 Απριλίου

Tην Τετάρτη 15 Απριλίου, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται γενικά αυξημένες νεφώσεις, με διαστήματα μερικής ηλιοφάνειας κατά τόπους και κατά διαστήματα. Παράλληλα, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στο Ιόνιο και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τα φαινόμενα να είναι κατά κανόνα ασθενή.

Περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ δεν αποκλείεται να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες, επηρεάζοντας κυρίως περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές

Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο σύνολο της χώρας, με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Ως αποτέλεσμα, όπου εκδηλωθούν βροχοπτώσεις, αυτές θα έχουν τη μορφή λασποβροχών, επηρεάζοντας την ποιότητα της ατμόσφαιρας.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στο νότιο Ιόνιο τα 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, που τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα διατηρηθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα δυτικά τους 24 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς, ενώ τοπικά στη βόρεια Κρήτη θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, αναμένονται μερική ηλιοφάνεια και αυξημένες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στα ανατολικά θα ενισχυθούν τοπικά έως 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται μερική ηλιοφάνεια και αυξημένες νεφώσεις, με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς και τοπικά έως 20 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ.

Πέμπτη 16 Απριλίου: Επιμονή νεφώσεων, σκόνης και υψηλών θερμοκρασιών

Την Πέμπτη, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες έως το μεσημέρι, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν γενικά αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κατά διαστήματα, κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Η αφρικανική σκόνη θα παρουσιάσει αυξημένες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, με τις υψηλότερες τιμές να εντοπίζονται κυρίως στην ανατολική και νοτιοανατολική Ελλάδα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ και από το βράδυ τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα διατηρηθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς και πιθανώς τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή 17 Απριλίου: Με τοπικά φαινόμενα και χωρίς σημαντικές μεταβολές

Την Παρασκευή, στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, πλην της Θράκης, θα επικρατήσουν αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές στη νότια νησιωτική χώρα και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι.

Η αφρικανική σκόνη θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, κυρίως στην ανατολική χώρα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, σημειώνοντας μόνο μικρή πτώση κατά τόπου