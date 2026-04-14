Βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή της διαφυγής των δύο ανηλίκων μετά τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στις 22 Μαρτίου στην Καρδίτσα, παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Το υλικό δείχνει τους δράστες, ηλικίας 17 και 16 ετών, να τρέχουν από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο 50χρονος καλλιτέχνης. Το βίντεο αποδείχθηκε καθοριστικό για τη σύλληψή τους, καθώς ταυτοποιήθηκαν από τις κινήσεις τους και τα στοιχεία που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των δύο νεαρών, ο τραγουδιστής τους είχε ζητήσει να του προμηθεύσουν ποσότητα κοκαΐνης.

Όταν έφτασαν στο σημείο συνάντησης, προέκυψε έντονος διαπληκτισμός, καθώς – όπως υποστήριξαν – ο τραγουδιστής τούς ενημέρωσε ότι δεν διέθετε χρήματα για την πληρωμή. Η ένταση κορυφώθηκε και οι ανήλικοι επιτέθηκαν με μαχαίρι, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Σε ένα σημείο του υλικού, ο ένας εκ των δύο φαίνεται να πετά το μαχαίρι, επιχειρώντας να ξεφορτωθεί το φονικό όπλο.

Οι δύο νεαροί έχουν ήδη προφυλακιστεί, ενώ – σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του τραγουδιστή – ο 16χρονος έχει υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης.