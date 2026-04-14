Κρυφά κόλπα για να μειώσουν το κόστος των αγορών τροφίμων αποκαλύπτουν ειδικοί, προτείνοντας απλές κινήσεις που μπορούν να εξοικονομήσουν σημαντικά χρήματα στα νοικοκυριά.

Σε μια περίοδο που η ένταση στη Μέση Ανατολή απειλεί να εντείνει περαιτέρω τις πιέσεις στις τιμές των τροφίμων, υπάρχουν αποτελεσματικοί τρόποι για να περιοριστεί το καθημερινό κόστος διαβίωσης.

Παρακάτω παρουσιάζονται πέντε αποτελεσματικά μυστικά εξοικονόμησης για πιο συνετές αγορές στο σούπερ μάρκετ, χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα ή η επάρκεια των προϊόντων.

Ψώνια μία φορά την εβδομάδα

Η οργάνωση των αγορών σε μία εβδομαδιαία επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ συμβάλλει καθοριστικά στον έλεγχο των εξόδων. Οι συχνές επισκέψεις οδηγούν συχνά σε αυθόρμητες αγορές και περιττές δαπάνες.

Με έναν σταθερό εβδομαδιαίο προγραμματισμό, μειώνονται όχι μόνο τα έξοδα αλλά και τα μεταφορικά, προσφέροντας καλύτερη διαχείριση χρόνου και προϋπολογισμού.

Η μέθοδος αγορών 6-1

Η απλοποίηση της λίστας αγορών μπορεί να επιφέρει θεαματική εξοικονόμηση. Η λεγόμενη μέθοδος 6-1 προτείνει την αγορά έξι λαχανικών, πέντε φρούτων, τεσσάρων πρωτεϊνών, τριών αμυλούχων τροφών, δύο σαλτσών ή αλειμμάτων και ενός γλυκίσματος για όλη την εβδομάδα.

Σύμφωνα με δοκιμή της The Sun, η μέθοδος αυτή μπορεί να εξοικονομήσει περισσότερα από 1.147,91 ευρώ ετησίως. Ο Αμερικανός σεφ Will Coleman, που την προωθεί μέσω TikTok, υποστηρίζει ότι βοηθά στην αποφυγή παρορμητικών αγορών και στην καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων τροφίμων.

Επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες

Η χρήση επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών στις αγορές μειώνει το κόστος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αν χρειαστεί αντικατάσταση, προτιμήστε ανθεκτικές τσάντες που, αν και κοστίζουν λίγο περισσότερο, διαρκούν για χρόνια.

Προσφορές που ξεγελούν

Οι ειδικές προσφορές συχνά αποδεικνύονται παραπλανητικές. Δεν έχει νόημα να αγοράζετε προϊόντα που τελικά θα λήξουν ή δεν θα χρησιμοποιηθούν. Αποφύγετε επίσης τις μεγάλες ποσότητες προϊόντων που δεν έχετε δοκιμάσει.

Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε αγορά, αναρωτηθείτε εάν πραγματικά χρειάζεστε το προϊόν και εάν πρόκειται να το αξιοποιήσετε.

Σύγκριση τιμών

Η ενημέρωση και η σύγκριση τιμών ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ είναι κρίσιμη. Οι διαφορές στις τιμές των ίδιων προϊόντων μπορεί να είναι σημαντικές, γι’ αυτό η έρευνα αγοράς αποτελεί βασικό εργαλείο εξοικονόμησης.